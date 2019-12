Kasachstan: Flugzeugabsturz in Almaty fordert Todesopfer

In Almaty in Kasachstan hat es einen schweren Flugzeugabsturz gegeben.

IN Kasachstan hat es einen Flugzeugabsturz mit 14 Toten gegeben. Das Flugzeug hatte nach dem Start an Höhe verloren und stürzte ab.

Unglück Flugzeug kracht in Wohnhaus in Kasachstan – 14 Tote

Nursultan. In Almaty in Kasachstan sind bei einem Flugzeugabsturz am Freitag mindestens 14 Menschen gestorben. Erste Berichte über weniger Todesopfer wurden schnell korrigiert. Nach offiziellen Angaben wurden 30 weitere Menschen verletzt. Der Gesundheitszustand von 17 Verletzten wurde als kritisch beschrieben.

Die Maschine der Gesellschaft Bek Air war direkt nach dem Start abgesackt. An Bord des Flugzeuges vom Typ Fokker 100 befanden sich 95 Passagiere und fünf Crew-Mitglieder.

Die Maschine hatte – nach dem sie an Höhe verloren hatte – zuerst eine Mauer durchbrochen und war dann in ein Wohnhaus geprallt. Rettungstrupps bemühten sich, die Insassen aus der schwer beschädigten Maschine zu bergen. Nach ersten Angaben überlebten sieben Menschen das Unglück jedoch nicht.

Über die genaue Ursache für den Absturz gab es zunächst keine Informationen. Ziel des Fluges sei die Hauptstadt Nur-Sultan gewesen. (dpa/rtr/ac)