Warum es Weihnachten nicht zu viel Lametta geben kann

Berlin. Bisher haben wir uns nur alle warmgetrunken auf Weihnachtsmärkten,Plätzchenteig geknetet bis zum Muskelkater, Firmenfeiern halbwegs würdig überstanden. Und nun ist vierter Advent, jetzt kommt der Endspurt.

Meine Familie und ich, wir haben das Schlimmste überstanden: die Frage, ob es wieder eine ordentliche Nordmanntanne gibt oder ein hübsches Design-Holzgestell, das an der Decke hängt und wunderbar nadelfrei geschmückt werden kann.

Nordmanntanne oder Design-Holzgestell

Ich wollte das Design-Ding. Hartnäckig verwies ich auf mangelnden Platz, Schmutz, Nadeln, Kitsch, Ressourcenverschwendung. Doch es brach ein familiärer Shitstorm auf mich herein, ich hielt ihm lange Stand. Dann gab es Tränen, und das kann ich nicht haben.

Jetzt wartet auf dem Balkon wieder eine Nordmanntanne darauf, dass sie von uns gewässert, behängt, begradigt wird, damit sie in den kommenden Tagen würdig die Hitze des fußbodenheizungs-erwärmten Parketts aufnehmen und entsprechend austrocknen kann.

Die zweitwichtigste Frage: Das Essen an Heiligabend. Ich will kein Fleisch. Der Gatte kein Raclette. Die Teenager-Tochter keinen Fisch. Die Studenten-Kinder bestehen auf vegan. Die Lösung wäre, sagt die Teenager-Tochter: Wir machen einfach zwei Weihnachtsbraten.

Der Thermomix rührt dann eben den veganen Weihnachtsbraten

Vegan mit Leinsamen, Kidneybohnen und Haferflocken. Traditionell aus Rinderschulter. Ich antworte: „Wen meinst du mit wir“? „Wir haben doch einen Thermomix“, sagt der Gatte.

Die Studenten-Kinder versprechen, den Vegan-Teil zu übernehmen. Dabei kommen bei mir Kindheitserinnerungen hoch. Heiligabend war immer Großkampftag bei uns zu Hause. Mein Vater war Kirchenmusiker, meine Mutter sang solo, es kamen alle Großeltern und streitsüchtige alte Tanten.

Zwischen diversen Gottesdiensten gab es Braten, dafür war oft mein älterer Bruder zuständig, weil er sich bestens als begabter heranwachsender Hobbykoch präsentieren konnte. Mein Job war es dann, das unbeschreibliche Chaos in der Küche zu beseitigen.

Der gute Koch hinterlässt die Küche sauber

„Wer kocht, räumt auch die Küche auf“, sage ich also zu den Studenten-Kindern. „Na ja“, ergänze ich, während ich schon an der Einkaufsliste arbeite, „wer wirklich gut kochen kann, verursacht erst gar kein Chaos. Das wird euch jeder Sterne-Profi bestätigen“.

Und an die Teenager-Tochter gewandt erkläre ich: „Das mit den zwei Braten schlagt euch aus dem Kopf. Das ist übertrieben. Wir stimmen jetzt ab.“ In einer modernen Familie kann es schon mal sein, dass der Gatte den Kürzeren zieht: es wird also vegan.

Netflix und Co. – wer braucht da noch CDs?

Nächste Frage: Die Geschenke. Die Kinder haben bereits Handys und Notebooks, Fahrräder und Skijacken. Spotify und Netflix ersetzen CDs und DVDs. Unser Google Home läuft unermüdlich, während die gute Stereoanlage verstaubt. Außerdem wohnen wir mitten in der Stadt, unser Wohnraum ist begrenzt, und wir wollen nicht mehr so viel Schnickschnack.

Keine Geschenke? Macht auch keinen Spaß

Als ich vor ein paar Wochen vorschlug, mal auf Geschenke weitgehend zu verzichten, war die Familie begeistert. Sind ja alle auf dem Nachhaltigkeitstrip. „Nur Kleinigkeiten“, darauf einigten wir uns. Seitdem kaufe ich: Bücher, teure Socken, Skiunterwäsche, handgetöpferte Keramik.

Wird wohl doch bis kurz vor Ladenschluss Geschenke kaufen: Autorin Birgitta Stauber.

Foto: Krauthoefer

Der Gatte kommt auch ständig mit schönen kleinen Papiertüten nach Hause, die er eilig versteckt. Die Kinder telefonieren unermüdlich miteinander, tun verschwörerisch. Na ja, es ist ja auch genügend Platz unter der Nordmanntanne. Wahrscheinlich werde ich wie immer bis kurz vor Ladenschluss an Heiligabend Geschenke kaufen.

Urlaub in Thailand mit Weihnachtsmütze und Badehose?

Ganz klar, dieses Weihnachten wird wie immer: Total überladen. Das war übrigens früher auch nicht anders, habe ich in einem Aufsatz von einem Historiker gelesen. Zu viel Lametta. Zu viel Konsum – die Klagen sind uralt.

Die Alternative könnte ja sein: Einfach abhauen, verreisen. Ich bin ein wenig neidisch auf meine Kollegin, die sich schon heute, am vierten Advent, auf den Kanaren der Sonne aalt.

Und dann erreichen mich per WhatsApp Urlaubsbilder aus Thailand. Mit Badehose und Weihnachtsmütze, im Hintergrund ein türkiser Pool, im Vordergrund mit Papierschirmchen garnierter Aperol Spritz. Ich klicke die Bilder schnell wieder weg und geh noch mal raus ins Konsumgetümmel. Es fehlen ja doch ein paar Christbaumkugeln für die Nordmanntanne.