Rolex-Krise in München? Das steckt wirklich dahinter

Berlin/München. Noch kein passendes Weihnachtsgeschenk gefunden? Wer auf der Suche nach etwas ganz Besonderem für seine Liebste oder seinen Liebsten ist – und das nötige Kleingeld übrig hat –, könnte vielleicht auf die Idee kommen, eine Luxusuhr der Schweizer Marke Rolex zu verschenken. So einfach ist das offenbar nicht, denn: Die Rolex-Uhren seien überall ausverkauft, berichtet zumindest die Münchner „Abendzeitung“ (AZ).

Und das gelte laut dem Bericht der Zeitung nicht nur für die Luxus-Shoppingmeile Maximilianstraße, sondern überall in München. In Deutschland. Auf der Welt. Die Auslagen der Rolex-Händler seien leer. Von „hysterischen Szenen“ ist die Rede, vom „extremen Rolex-Hype“.

Rolex ausverkauft? Um diese Modelle soll es gehen

Besonders begehrt seien laut „AZ“ Sport- und Stahl-Varianten, für die beiden Spitzenreiter Rolex Cosmograph Daytona und Rolex GMT-Master II gebe es lange Wartelisten – so lange, dass letzteres Modell in Fachkreisen sogar den Spitznamen „Waiting List“ (auf Deutsch: Warteliste) trage. Diese Modelle zu bekommen, sei aussichtslos.

Eine Begründung liefern die von der „AZ“ befragten Münchner Händler gleich mit: Die Reichen vertrauten den Banken offenbar nicht mehr und investierten wegen der Negativzinsen statt in unsichere Aktien in Luxusuhren. Die gefragtesten Modelle hätten in den vergangenen Jahren eine Wertsteigerung von weit mehr als 100 Prozent erlebt.

Also doch lieber nach einem anderen Geschenk Ausschau halten? Nicht unbedingt. Dass die Luxusuhren, die man übrigens in Paris besser nicht tragen sollte, in einzelnen Filialen ausverkauft sind, mag vielleicht noch stimmen. Eine kurze Internetrecherche aber zeigt: Selbst die offenbar so extrem gefragten Modelle aus der Serie Cosmograph Daytona mit Edelstahl sind erhältlich. Sogar die neuesten Modelle aus dem Jahr 2019.

Rolex-Uhren online kaufen – pünktliche Lieferung zum Fest

So wirbt etwa ein Händler auf seiner Internetseite: „Lieferung bis 23.12. – pünktlich zum Fest“ und verkauft sie online als Weihnachtsangebot für 24.500 statt 25.590 Euro. Wer will, kann sich die Uhr in eine Filiale zur Abholung liefern lassen, etwa nach Berlin, London, Hamburg, Sydney, Toronto, Hongkong, List auf Sylt, Paris – oder eben: München.

Gleiches gilt für Edelstahl-Modelle der Rolex GTM-Master II in der 2019er-Variante. Online verfügbar, pünktliche Lieferung zum Fest. Teils heruntergesetzt ab 13.250 Euro erhältlich.

Rolex: Wo die Luxusuhren auch in München offenbar noch erhältlich sind

Übrigens: Auch auf Aufnahmen der Münchner Maximilianstraße, die Fotodienste wie Imago-Stock liefern, ist zu erkennen ist, dass die Rolex-Auslagen etwa beim Juwelier Wempe mitnichten leer sind. Aufnahmedatum: 19. Dezember 2019. Auch beim Juwelier Bucherer, fußläufig etwa 15 Minuten von der Maximilianstraße entfernt, sind die Rolex-Auslagen auf den Fotos voll. Glück gehabt, dann kann Weihnachten ja nun endlich kommen.

Eine Rolex-Auslage bei einem Münchener Juwelier zu Fuß etwa 15 Minuten von der Luxus-Shoppingmeile Maximilianstraße entfernt am 19. Dezember 2019. Leer ist sie nicht.

