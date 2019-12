Juice Wrld: US-Rapper stirbt in Chicago nach Anfall am Flughafen

Los Angeles. Nach einem Flug von Kalifornien nach Chicago ist der US-amerikanische Rapper Juice Wrld gestorben. Eine Sprecherin der Gerichtsmedizin in Chicago (US-Bundesstaat Illinois) bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag den Tod des Musikers. Die genaue Todesursache von Jarad Anthony Higgins, wie der Rapper bürgerlich hieß, werde noch untersucht.

Juice Wrld habe nach der Ankunft am Midway-Flughafen in Illinois einen Krampfanfall erlitten, berichtete das Promi-Portal tmz.com. Der Rapper sei mit einem Privatjet unterwegs gewesen. Die Polizei bestätigte, dass es am frühen Sonntagmorgen an Bord einen „medizinischen Notfall“ gegeben habe. In einem Krankenhaus sei Higgins dann für tot erklärt worden.

Der Rapper Juice Wrld ist durch Hit-Songs wie „Lucid Dreams“, „All Girls Are the Same“ und „Bandit“ bekannt. Im Mai 2018 hatte er sein Debütalbum „Goodbye & Good Riddance“ herausgebracht, im vergangenen Frühjahr folgte „Death Race For Love“.

YouTube- Juice Wrld – Lucid Dreams

Juice Wrld auf demselben Label wie Dr. Dre und 50 Cent

Juice Wrld stand bei dem Label Interscope Records von Musikproduzent Jimmy Iovine unter Vertrag. Das Label gilt als eine der erfolgreichsten Plattenfirmen, wenn es um Rapmusik geht. So wurden über Interscope und deren Tochterfirmen mehrere Alben von Dr. Dre, Snoop Dogg oder 50 Cent veröffentlicht.

Im Mai sorgte der Todesfall des Rappers Nipsey Hussle für Schlagzeilen. Zwischen Hussle und Dr. Dre gab es ebenfalls eine Verbindung: beide stammen aus einer ähnlichen Gegend in Los Angeles und haben Kontakte mit den gleichen Musikerkollegen gehabt. Nach dem Nipsey Hussle erschossen wurde, hatte eine Jury Mordanklage gegen die Täter erhoben. (dpa/ac)