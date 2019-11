Frankreich: Riviera von Hochwasser getroffen - auch Unwetter in Italien

Unwetter in Italien und Frankreich: Erst vergangene Woche war Venedig geflutet worden.

Erdrutsche, Überschwemmungen, Schäden: In Italien und Frankreich toben Unwetter. Teils wurde Bewohner geraten, zuhause zu bleiben.

Hochwasser Unwetter in Italien und Frankreich: 77-Jähriger vermisst

Berlin. Erst vor wenigen Tagen hatten Unwetter Österreich, Italien und Südtirol im Griff. Nun ziehen die nächsten Tiefdruckgebiete über Europa hinweg – und hinterlassen dabei Spuren. Betroffen sind vor allem Frankreich und abermals Italien.

Starke Regenfälle und Überschwemmungen haben zu chaotischen Verkehrsverhältnissen an der französischen Riviera geführt. Ein 77-Jähriger wird vermisst. In Italien ist es unter anderem zu Erdrutschen gekommen.

Italien erlebt Unwetter: Heftige Regenfälle und Überschwemmungen

Der Nordwesten Italiens ist am Samstag wieder von heftigen Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht worden.

In Genua machten Erdrutsche mehrere Straßen unpassierbar, Keller, Unterführungen und Geschäftsräume wurden überschwemmt

machten Erdrutsche mehrere Straßen unpassierbar, Keller, Unterführungen und Geschäftsräume wurden überschwemmt Im Polcevera-Tal in Genua fielen in drei Stunden knapp 300 Millimeter Regen, wie die Region Ligurien auf Twitter mitteilte. Umgerechnet sind das 300 Liter pro Quadratmeter. Dies entspricht etwa der Hälfte des Jahresniederschlags in Berlin

Regionalpräsident Giovanni Toti appellierte an die Bürger, möglichst nicht aus dem Haus zu gehen. Auf Facebook postete er ein Video, auf dem Feuerwehrleute in einem Schlauchboot Menschen aus einem Auto in einer überfluteten Unterführung retten.

Für ganz Ligurien galt am Samstag die höchste Alarmstufe Rot. Die Feuerwehr meldete am Morgen aus Genua mehr als 100 Einsätze wegen steckengebliebener Autos, Erdrutschen, Wasserschäden und umstürzender Bäume.

Französische Riviera: Nach heftigen Regenfällen Warnung, Haus zu verlassen

An der französischen Riviera ein ähnliches Bild. Wie die Präfektur des Départements Alpes-Maritimes am Samstag berichtete, wurde die wichtige Eisenbahnlinie zwischen der Ferienmetropole Nizza und der Hafenstadt Toulon gesperrt.

Die Autobahn A8 musste in der Nähe von Fréjus wegen Überflutung gesperrt werden, auf dem Flughafen Nizza gab es ebenfalls Behinderungen. Die Behörden forderten die Menschen auf, zu Hause zu bleiben und Reisen zu verschieben

In Nizza und anderen Orten heulten Alarmsirenen, um die Bürger zu warnen, wie französische Medien berichteten.

Im benachbarten Département Var wurde in dem Ort Saint-Antonin-du-Var westlich von Draguignan nach einem 77 Jahre altem Mann gesucht, der als vermisst gemeldet wurde. In dem Ort führt ein Fluss Hochwasser.

In mehreren Orten des Verwaltungsbezirks Var wurden zusammen Hunderte Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht, wie die zuständige Präfektur mitteilte. Rund 1400 Haushalte waren von der Stromversorgung abgeschnitten, zuvor waren es noch 2400 gewesen.

Eine Frau trägt ein Kind durch die Wassermassen auf dem überschwemmten Markusplatz. In Venedig hat ein Rekord-Hochwasser massive Schäden angerichtet. Foto: MANUEL SILVESTRI / Reuters

Menschen waten über einen überfluteten Platz in der norditalienischen Stadt. Die Flut erreichte am späten Dienstag einen Höchststand von 187 cm. Foto: Andrea Merola / dpa

Die überflutete Krypta des Markusdoms in Venedig. Das Wasser soll hier auf bis zu 1,10 Meter gestiegen sein. Foto: MANUEL SILVESTRI / Reuters

Arbeiter räumen im Inneren des Markusdoms auf, nachdem das Sakralgebäude von dem Hochwasser überflutet wurde. Foto: Luca Bruno / dpa

Ein Mann steht im Hochwasser auf dem Markusplatz und macht ein Selfie von sich. Der Bürgermeister von Venedig spricht von einer „Katastrophe“, fast das komplette historische Zentrum steht unter Wasser.



Ein Wassertaxi wurde von den Fluten in eine Gasse getrieben. Foto: MANUEL SILVESTRI / Reuters

Eine Frau versucht, ihr Geschäft von Wasser zu befreien. Wissenschaftler warnen seit langem vor den Folgen der Erderwärmung für die Welterbestadt, die in einer Lagune an der Adria liegt. Foto: MANUEL SILVESTRI / Reuters

Menschen spazieren über eine Laufplanke, geschützt vor den Wassermassen auf dem Markusplatz. Foto: MANUEL SILVESTRI / Reuters

Mehrere Fähren im Hafen von Venedig sind teilweise gesunken. Bei dem schweren Hochwasser sind nach Medienberichten womöglich mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Foto: Luigi Costantini / dpa

Einsatzkräfte arbeiten auf dem Markusplatz in Venedig gegen das Hochwasser an. Foto: MANUEL SILVESTRI / Reuters



Fast das komplette historische Zentrum der norditalienischen Stadt steht unter Wasser. Foto: Luca Bruno / dpa

Passanten gehen in der Nähe der Rialto-Brücke in Venedig durch das Hochwasser. Foto: Luca Bruno / dpa



Viele Unwetter in den vergangenen Wochen in Europa