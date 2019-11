Bambi 2019: 71. Preisverleihung mit Stars wie Naomi Watts

Am 21. November findet im Festspielhaus in Baden-Baden die Verleihung des 71. Bambi statt.

Baden-Baden. Am 21. November wird der Medienpreis Bambi zum 71. Mal verliehen. Die Verleihung findet nicht wie bisher in Berlin, sondern erstmals im Festspielhaus in Baden-Baden statt. Stars wie Hollywood-Schauspielerin Naomi Watts und die belgische Königin Mathilde bringen Glamour in die baden-württembergische Stadt.

Rund 1000 Gäste wurden zur Bambi-Gala nach Baden-Baden geladen, einige der Preisträger wurden bereits im Vorfeld verkündet – unter anderem Sängerin Sarah Connor, Rapperin und Influencerin Shirin David, Leichtathlet Niklas Kaul, Schwimmer Florian Wellbrock und die Star-Gäste Naomi Watts und Königin Mathilde.

Sonderpreis für Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad

Die belgische Königin wird für ihr soziales Engagement geehrt. Die studierte Psychologin setzt sich unter anderem für die Rechte von Frauen und Kindern und gegen Armut ein. Einen Sonderpreis erhält die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad, die für ihr Engagement bereits mit dem Friedensnobelpreis 2018 ausgezeichnet wurde.

Die weiteren Preisträger werden am Donnerstagabend verkündet. In den nationalen Film- und Fernsehkategorien entscheidet eine Jury, wer am Ende ein goldenes Reh in der Hand halten wird. Nominiert sind etwa Uwe Ochsenknecht, Alexandra Maria Lara, Jella Haase, Luise Heyer und Bjarne Mädel.

Bambi-Verleihung wird live auf ARD übertragen

Musiker Lena Meyer-Landrut, Nico Santos und Max Giesinger buhlen dieses Jahr um den Publikumspreis, bei dem Fans online oder telefonisch für ihren Favoriten abstimmen können. Die 71. Ausgabe der jährlichen Bambi-Verleihung wird von 20.15 Uhr von der ARD live im Ersten übertragen. Der Verlag Burda verleiht die Rehkitz-Trophäe jährlich seit 1948.

Auch im vergangen Jahr lockte die Bambi-Verleihung zahlreiche Stars nach Deutschland, etwa die Film-Diven Penelope Cruz und Sophia Loren . Auch Star-Fußballer Franck Ribéry sollte 2018 einen Bambi bekommen, ihm wurde der Preis jedoch aberkannt, weil er zuvor einen Journalisten attackiert hatte . (lhel)