Alpen erleben Schnee-Chaos: Lawine überrollt Dorf - Video zeigt Ausmaß

Schnee-Chaos und Regen in den Alpen: In Bad Gastein schob eine Schlammlawine Häuser zusammen.

Klagenfurt/Rom. Aktuell ist die Lage schon extrem – wie unter anderem heftige Videos aus den Krisenregionen zeigen. immer neuer Schnee kommt herunter, eine Entspannung ist mit Blick auf den Wetterbericht nicht in Sicht.

Verschiedene Alpenregionen wurden bereits von neuen Lawinen getroffen, Seen traten über die Ufer. Nach tagelangen Regen- und Schneefällen sind in Österreich mehrere Orte von der Außenwelt abgeschnitten. Auch in Italien herrschte Ausnahmezustand.

Nachdem Sonntag mehrere Lawinen abgegangen waren, kam es in der Nacht zu Montag zu weiteren Vorfällen, unter anderem mussten Menschen aus einem von Schlamm getroffenen Haus geholt werden.

Lesen Sie im Newsblog alle Entwicklungen aus den Regionen.

Schnee-Chaos in den Alpen – Lawinengefahr weiter hoch

Seit Tagen wüten Unwetter über den Alpen

Über dem Dort Martell ging eine Lawine ab – viele Gegenden sind von der Außenwelt abgeschnitten

Im Bundesland Salzburg traf eine Schlammlawine Häuser

Andernorts wurden Menschen evakuiert

Italien leidet unter Sturm und Hochwasser

Eine Entwarnung gibt es nicht – im Gegenteil

Montag: Bergungsarbeiten nach Schlammlawine – weiter Unwetter

10.03 Uhr: Bei Facebook teilen Anwohner Bilder und Videos, besonders heftig ist ein aus Martell – zu sehen ist, wie die Schneewalze durch die Straßen rollt – es wirkt wie ein Wunder, dass es bisher keine Todesfälle oder noch schlimmere Schäden gibt.

9.01 Uhr: Kurz vor Mitternacht ging in der Gemeinde Bad Gastein im Bundesland Salzburg eine Schlammlawine ab. Ein Haus wurde gegen ein anderes geschoben. Ein Mensch wurde schnell nach dem Unglück aus den Trümmern geborgen, ein weiterer musste ausharren, erst nach etwa zwei Stunden konnte die zweite Person – lebend – gerettet werden.

Bad Gastein: Im Ortsteil Badbruck ist in der Nacht zu Montag eine Schlammlawine auf zwei Wohnhäuser niedergegangen, sie schob ein Haus in ein anderes.

Foto: - / dpa

6.32 Uhr: In Südtirol ist der Ort Martell am Sonntag von einer Lawine überrollt worden. Weiterhin besorgniserregend ist auch der Wetterbericht: Für die kommenden Tage sind weitere kräftige Regen- und Schneefälle angesagt.

Georg Altstätter, der Bürgermeister der 900-Einwohner-Gemeinde zwischen Bozen und Bormio, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Schneemassen hätten sich durch die Straßen des Ortes Martell gedrückt. Es gebe aber zum Glück keine Verschütteten oder Verletzten. Häuser seien aber beschädigt und evakuiert worden, der Ort vorerst von der Außenwelt abgeschnitten. „Die Lage ist prekär“, sagte der Bürgermeister.

Schneefall bleibt heftig: Lawine überrollt Martell bereits

Der Nachrichtensender Rai berichtete außerdem von einer zweiten Lawine, die außerhalb des Dorfs abgegangen sei. Die Straße ins Tal sei versperrt, berichtet der Sender, die Marteller seien auf sich gestellt. Schulen und Kindergärten sollen am Montag geschlossen bleiben.

Auf dieser Google-Karte ist der Ort Martell in den Südtiroler Alpen zu sehen.

Auch andere Orte sind derzeit unerreichbar, unter anderem in Kärnten das Lesachtal, das Mölltal und die Gemeinde Heiligenblut, wie die „Kleine Zeitung“ in der Nacht zu Montag berichtete. Die Einwohner wurden aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Mehrere Gebäude wurden evakuiert. In Osttirol sollten die Schulen am Montag wegen der höchsten Lawinen- und Wetterwarnstufe geschlossen bleiben.

In Kärnten traten darüber hinaus mehrere Seen über die Ufer. Der bei Villach gelegene Faaker See führte am späten Sonntagabend ein Hochwasser, wie es statistisch nur alle 100 Jahre vorkommt. Seit der Nacht auf Samstag war der Pegel um rund 40 Zentimeter auf nun 140 Zentimeter angestiegen, wie online abrufbare Messdaten zeigten. In Lavamünd wird die Spitze des Hochwassers erst am Montagmorgen erwartet. Dort wurde ein mobiler Hochwasserschutz errichtet, der Ortskern ist gesperrt.

In der Gemeinde Bad Gastein im Bundesland Salzburg ging in der Nacht zu Montag eine Schlammlawine auf zwei Wohnhäuser nieder, wie die Nachrichtenagentur APA berichtete. Zwei Menschen konnten gerettet werden.

Meterhoch türmte sich der Schnee in Martell auf, nachdem die Lawine den Ort getroffen hatte. Die Lawinengefahr ist in großen Teilen von Südtirol aktuell sehr hoch.

Foto: Rene Holzknecht / dpa

Die Original-Meldung vom Wochenende: Die Lage in Südtirol ist wegen anhaltender Schneefälle schon seit Tagen angespannt. Die Brennerautobahn war am Sonntag vorübergehend zwischen Brixen und Sterzing gesperrt, teilte die Verkehrsleitzentrale mit. Auch zahlreiche andere Straßen waren nicht befahrbar. Es herrsche im Großteil Südtirols Lawinengefahr Stufe 4, erklärte Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter.

In der Region waren nach Angaben der Nachrichtenagentur APA rund 12.500 Haushalte ohne Strom. Das Mobilfunknetz war ebenfalls teilweise ausgefallen.

Auch in anderen Alpenregionen und Teilen Italiens sorgen anhaltende Niederschläge seit Tagen für Probleme. Im Stubaital in Tirol (Österreich) erfasste eine Lawine ein Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen – alle sechs Insassen blieben allerdings unverletzt. Zumindest bis zum Montag sind wegen der blockierten Straße nun 250 Menschen eingeschlossen.

Am Sonntagmittag waren weiter rund 2000 Haushalte in dieser Region ohne Stromversorgung, weil die schweren Niederschläge laufend zu Baumstürzen und Seilrissen führten, wie der örtliche Stromversorger mitteilte.

Evakuierungen in Österreich

Im Westen und Süden Österreichs wächst aufgrund der starken Regen- und Schneefälle die Sorge vor gefährlichen Hangrutschungen auch in Wohngebieten. Die Gemeinde Stadl an der Mur im Bundesland Steiermark wurde am Sonntagabend zum Katastrophengebiet erklärt. Bereits am Nachmittag wurden hier 15 Wohnhäuser aufgrund einer drohenden Hangrutschung evakuiert.

Wie APA berichtete, begannen weitere Hänge abzurutschen. Zudem traten in der 1000-Einwohner-Gemeinde mehrere Bäche über die Ufer, wie das Büro des Katastrophenreferenten mitteilte.

Im Bundesland Salzburg wurden laut dem Landesmedienzentrum aufgrund des Starkregens bis Sonntagabend fast 80 Gebäude evakuiert. Unter anderem waren Zell am See, Embach und das hintere Rauriser Tal am Abend nicht erreichbar. Auch im Gurktal in Kärnten mussten sechs Menschen zwei Wohnhäuser aufgrund einer beginnenden Hangrutschung aus Sicherheitsgründen verlassen.

Eine Straßensperre bei Lienz in Österreich weit auf die hohe Lawinengefahr hin.

Foto: ExpaJfk / dpa

In Venedig stand am Sonntag erneut der Markusplatz unter Wasser. Das zeigte auch eine Live-Webcam auf den Platz. Die Kommune warnte erneut vor starkem Wind. Bürgermeister Luigi Brugnaro sperrte zudem wieder den Markusplatz und rief zur „maximalen Vorsicht“ auf. Die Stadt Venedig kämpft seit Tagen mit Hochwasser.

Im Winter 2018/2019 hatte in den Alpen ein wochenlanges Schnee-Chaos geherrscht. Bei Dutzenden Lawinenabgängen waren mehrere Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Deutsche. Im April waren vier Deutsche Skiwanderer in der Schweiz bei einem Lawinenunglück im Kanton Wallis getötet worden, im Januar starben vier Deutsche Skifahrer aus Oberschwaben, als sie von einer Lawine im österreichischen Lech verschüttet wurden.

Peter Hennekes, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Skilehrerverbands, zeigte sich im Gespräch mit unserer Redaktion entsetzt über das Verhalten vieler Skifahrer und beklagte das Unwissen vieler Fahrer in Sachen Lawinengefahr.

(dpa/tma/br/yah)