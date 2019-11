"Die Ärzte" gehen 2020 auf Tour - wo es Tickets gibt

Berlin. Lange mussten ihre Fans darauf warten: „Die Ärzte“ (u.a. „Schrei nach Liebe“) sind zurück! Am Montag kündigte die selbst ernannte „beste Band der Welt“ eine neue Tour für 2020 an. Das langersehnte neue Album soll im neuen Jahr folgen – und auf den 15 Konzerten der „in the Ä tonight“-Tour präsentiert werden.

Der Vorverkauf startet bereits am kommenden Donnerstag, 14. November. Allerdings sind die Tickets lediglich über die Homepage der Band zu erwerben. Auftakt der Tour wird in Hannover sein – am 7. November 2020. Auf das Wiedersehen mit den „Ärzten“ müssen die Fans also nochmal gut ein Jahr lang warten.

Das sind alle Konzerttermine:

07.11.20 Hannover – TUI Arena

10.11.20 Leipzig – Arena

13.11.20 Köln – Lanxess Arena

15.11.20 Bremen – ÖVB Arena

17.11.20 Wien – Wiener Stadthalle

20.11.20 Stuttgart – Schleyer-Halle

24.11.20 Hamburg – Barclaycard Arena

01.12.20 Dortmund – Westfalenhalle 1

05.12.20 Erfurt – Messe

08.12.20 Frankfurt – Festhalle

11.12.20 Bad Gastein – Sound & Snow

13.12.20 Chemnitz – Messe Chemnitz

15.12.20 München – Olympiahalle

18.12.20 Berlin – Max-Schmeling-Halle

21.12.20 Zürich – Hallenstadion

Ein Ticket kostet mindestens 46 Euro. Darin enthalten ist nach Angaben der Band eine Abgabe an die Klimaschutzorganisation „atmosfair“, die sich mit der Kompensation von Treibhausgasen befasst. Dazu, wie hoch die Abgabe ist, machten „die Ärzte“ keine Angabe.

Nach einer sechs Jahre langen Bühnenabstinenz war die Band zuletzt im Sommer wieder bei den Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ aufgetreten „die Ärzte“ spielen 2019 wieder live – bei „rock am ring“ – es blieben seither die einzigen Auftritte. „Die Ärzte“ gehören zusammen mit der Band „Die Toten Hosen“ zu den erfolgreichsten Rockbands aus Deutschland.

• Tickets: bademeister.com.

(yah)