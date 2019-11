Nach einer Verpuffung in der Bergbaugrube Teutschenthal waren zeitweise 35 Menschen unter Tage eingeschlossen.

Unter Tage eingeschlossen Alle Bergleute in Teutschenthal befreit

Teutschenthal. Die nach einer Verpuffung in der Grube Teutschenthal in Sachsen-Anhalt zeitweise unter Tage eingeschlossenen Menschen sind alle befreit. Alle seien wohlbehalten, teilte die Polizei in Halle im Kurznachrichtendienst Twitter mit.