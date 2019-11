Natascha Kampusch wird seit ihrer Flucht aus einem Kellerverlies in Österreich beschimpft. Im Gespräch sucht sie nach Ursachen dafür.

Berlin. „Nicht die schon wieder“, schreibt ein Buchrezensent bei Amazon. Natascha Kampusch sei so was wie ein billiger Promi geworden. „Es ist erstaunlich, dass sie alle paar Jahre wie aus dem Nichts auftaucht und der Bevölkerung irgendwas andrehen möchte.“ Der anonyme Schreiber kritisiert nicht ihr Buch „Cyberneider“, er arbeitet sich gereizt an ihrer Person ab.