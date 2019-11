Andreas Gabalier plant in München ein Mega-Konzert mit Fanmeile

Der österreichische Musiker Andreas Gabalier plant ein Mega-Open-Air-Konzert in München.

Der Musiker Andreas Gabalier gönnt sich gerade eine Auszeit. Für kommendes Jahr hat er nun ein Mega-Konzert in München angekündigt.

München. Der Musiker Andreas Gabalier plant im nächsten Jahr auf dem Messegelände in München ein riesiges Fan-Festival. Wie der 34-Jährige sagte, soll es eine Feier für die „große, gewachsene Fanfamilie“ sein und in den Sommerferien am 15. August 2020 stattfinden.

Laut dem selbst ernannten „Volks-Rock’n’-Roller“ soll es ein Rahmenprogramm geben: unter anderem einen Vergnügungspark, einen Biergarten und eine Fanmeile. Der Eintritt auf das Fan-Gelände soll kostenlos sein. Der Höhepunkt soll dann ein Open-Air-Konzert für mindestens 100.000 Gäste sein. Der Vorverkauf dafür habe am Montag begonnen.

Auf einer Pressekonferenz am Montag gab Gabalier laut dem offiziellen Stadt-Portal „muenchen.de“ weitere Details bekannt: Zum Beispiel eine 120 Meter lange Bühne und ein ganztägiges Programm rund um das Konzert.

Andreas Gabalier bezeichnet Vorwürfe gegen ihn als haltlos

Kritiker werfen dem Musiker rechtspopulistische, homophobe und frauenfeindliche Tendenzen vor. Ein Albumcover von 2011 zeige Gabalier etwa in seltsamer Pose, den Körper vornübergebeugt und Arme und Beine merkwürdig verrenkt. Ein menschliches Hakenkreuz, befanden manche. Der Österreicher selbst distanziert sich von den Anschuldigungen und bezeichnet die Vorwürfe als haltlos.

Als Gabalier Anfang des Jahres einen Faschings-Orden verliehen bekam, regte sich Kritik. Eine Kulturwissenschaftlerin nannte die Auszeichnung für Gabalier „eine extreme ungute Entscheidung.“

Er hatte sich zuletzt eine Pause vom Medienrummel genommen und verbringt derzeit noch Zeit in den Bergen. Er habe diese Auszeit bitterlich nötig gehabt, sagte der Musiker am Montag in München, auch nach der Trennung von seiner langjährigen Freundin Silvia Schneider. Später nannte Andreas Gabalier Gründe für die Trennung. (dpa/les)