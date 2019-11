Eine U-Bahn der Linie 8 im Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg.

In einem U-Bahnhof in Kreuzberg kommt es zu einem Streit - ein Mann wird vor eine einfahrende Bahn gestoßen und stirbt. Nachdem die Errmittler einen Mann wieder laufen lassen, nehmen sie erneut einen Tatverdächtigen fest.

Kottbusser Tor Erneute Festnahme nach tödlichem Stoß vor U-Bahn in Berlin

Berlin. Nach dem tödlichen Stoß eines Mannes vor eine U-Bahn in Berlin-Kreuzberg haben Ermittler erneut einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft erfolgte die Festnahme am Samstagabend. Weitere Informationen könnten noch nicht veröffentlicht werden, hieß es.

Zuvor wurde ein anderer als tatverdächtig Gefasster wieder auf freien Fuß gesetzt. Es gebe derzeit keinen dringenden Tatverdacht, hieß es dazu. Bei den Zeugenaussagen hätten sich Widersprüche ergeben. Zudem sei das vorhandene Videomaterial von mäßiger Qualität.

In der Nacht zu Mittwoch war ein 30-jähriger Iraner vor eine U-Bahn gestoßen worden. Er wurde durch die einfahrende Bahn in der unterirdischen Station der U8 so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Zuvor soll es auf dem Bahnsteig laut Polizei einen Streit zwischen dem Opfer und einem Begleiter sowie einer größeren Gruppe, zu der der Täter gehörte, gegeben haben. Die Ermittler haben Hinweise auf ein Drogengeschäft als Grund für die Tat.