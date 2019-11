Flasche aus Zug geworfen, Kind schwer verletzt: Polizei hat diese Hoffnung

Der Partyzug steht in Greven – jemand hat eine Flasche hinausgeworfen und ein Kind getroffen.

Eine Zweijährige schwebte in Lebensgefahr – weil jemand unbedarft eine Flasche aus einem Partyzug warf. Das Geschoss traf das Kind.

Berlin. Für die Feiernden sollte es ein besonderer Ausflug werden, einen Partyzug hatten sie gebucht, und innen soll die Stimmung auch gut gewesen sein. Was keiner von ihnen wusste, als sie in Köln die Wagen bestiegen: Wie tragisch die Fahrt enden sollte.

Während drinnen gefeiert wurde, wurde draußen, im Kamener Bahnhof ein zwei Jahre altes Mädchen lebensgefährlich verletzt. Von einer Whiskeyflasche, die bei der Durchfahrt des Partyzuges aus einem Fenster geworfen wurde. Das Kind wurde in einem Treppenaufgang getroffen, auf dem Arm ihres Vaters. Die Dortmunder Polizei berichtete von diesem tragischen Vorfall am Freitagvormittag.

Rettungskräfte bringen das schwer verletzte Mädchen in ein Krankenhaus. Nach einer Operation ist sein Zustand stabil, berichtet ein Sprecher der Dortmunder Polizei einen Tag später. Unterdessen gehen die Ermittlungen der Behörden weiter. Nach Informationen der Staatsanwaltschaft Dortmund hat sich bisher noch kein Verursacher gemeldet. „Im Moment gibt es keine Hinweise auf einen etwaigen Werfer der Flasche“, sagte Staatsanwalt Henner Kruse am Samstagvormittag.

Flasche aus Zug geworfen – Das Wichtigste in Kürze:

Am Kamener Bahnhof ist ein Kind schwer verletzt wprden

Es schwebte zeitweise in Lebensgefahr

Die Polizei sucht nach dem Täter

Flasche aus Partyzug trifft Kind: Täter stellt sich nicht

Polizisten durchsuchen den Partyzug im Bahnhof Greven – ein Reisender hatte mit seiner Flasche ein Mädchen getroffen.

Foto: Günter Benning / dpa

Nach dem Unglück stoppte die Polizei kurz darauf in Greven den Zug. Keiner der Menschen im Zug durfte aussteigen – sämtliche Personalien wurden von der Polizei aufgenommen. Die Menschen waren auf dem Weg von Köln nach Norddeich Mole. Die 580 Passagiere verhielten sich dabei sehr kooperativ, wie ein Sprecher der Bundespolizei schildert.

Laut „Bild“ wurde sofort ein Staatsanwalt hinzugerufen, der per Lautsprecher den Täter aufforderte, sich zu stellen. Erfolglos. Nach Informationen der Staatsanwaltschaft Dortmund hat sich bisher noch kein Verursacher gemeldet. „Im Moment gibt es keine Hinweise auf einen etwaigen Werfer der Flasche“, sagte Staatsanwalt Henner Kruse am Samstagvormittag.

Reiseveranstalter unterstützt Ermittlungen

Der Veranstalter der Reise, Müller-Touristik, hat den Behörden zugesagt, sie bei der Aufklärung zu unterstützen. „Die ermittelnden Behörden haben unsere volle Unterstützung und erhalten von uns alle Informationen, die sie benötigen“, erklärte der Geschäftsführer der Müller-Touristik GmbH & Co. KG in Münster, Bernd Niemeyer, in einer schriftlichen Stellungnahme. Das Unternehmen verurteile die Tat zutiefst und wünsche dem Mädchen eine baldige und vollkommene Genesung.

Getränke an Bord würden in weichen Pfandbechern aus biologisch abbaubarem Material ausgegeben. Grundsätzlich sei das Mitbringen von Getränken und Speisen nicht untersagt. „Ein Recht zur Taschenkontrolle haben wir als Reiseveranstalter nicht.“ Einige Fenster könnten - wie auch in alten ICs (Intercity-Zügen) - während der Fahrt zu einem Teil geöffnet werden.

