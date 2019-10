YouTuber Junus W. soll minderjährige Fans in Auto missbraucht haben - Anklage erhoben

Berlin. Gegen den YouTuber Junus W. laufen Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs. Das teilte die Staatsanwaltschaft Berlin auf Twitter mit. Es wurde Anklage gegen den Künstler erhoben. Ihm wird vorgeworfen, sich an minderjährigen Fans vergangen zu haben. So soll er von 2018 bis 2019 in mindestens fünf Fällen Minderjährige in seinem Auto missbraucht haben.

Die Taten sollen sich in Schleswig-Holstein und NRW ereignet haben. Demnach sollen sich die Mädchen getroffen haben, weil ihnen von Junus W. in Aussicht gestellt wurde, ein YouTube-Video mit ihm zu drehen. Die Verabredungen seien über Social-Media-Kanäle zustande gekommen.

YouTuber Junus W. soll Fans vergewaltigt haben – Das muss man wissen:

Gegen den YouTuber Junus W. wurde Anklage von der Staatsanwaltschaft Berlin erhoben

Er soll minderjährige Fans in sein Auto gelockt haben und dort missbraucht haben

Zuvor soll er den Mädchen ein Video-Dreh angeboten haben

YouTuber Junus W.: Keine Infos über Künstlernamen

Dazu teilte die Staatsanwaltschaft mit: „Die geschädigten Mädchen sollen sich im Hinblick auf den Bekanntheitsgrad des Angeschuldigten als „YouTuber“ und „Influencer“ im Hinblick auf die Aussicht auf ein gemeinsames YouTube-Video auf dei Treffen eingelassen und über Social-Media-Kanäle mit dem Angeschuldigten verabredet haben.

Unter welchem Künstlernamen er bekannt ist, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Junus W. sitzt in Untersuchungshaft.

YouTuber und Influencer sind vor allem bei der jüngeren Generation ein Thema. Sie verdienen ihr Geld mit Videos oder Fotos im Internet. Zum Teil verdienen YouTuber und Influencer Zehntausende Euro mit Werbung. (bekö)

