Mallorca-Wetter: Unwetter sorgt für viel Regen - Verletzte auf Ibiza

Meteorologen warnen vor Unwettern und Regen auf Mallorca. Es sieht erstmal nicht nach Besserung aus. Auch in Italien toben Unwetter.

Berlin. Das Wetter auf Mallorca zeigt sich weiter von seiner rauen Seite. Nachdem es in den vergangenen Tagen starke Regenfälle gegeben hat, bleibt die Lage auch am Dienstag weiter angespannt.

Der Wetterdienst entschied sich dazu, die Warnstufe Orange wegen Starkregen und Gewittern beizubehalten, berichtet die „Mallorca-Zeitung“. Darüber hinaus wird an der Nord- und Nordostküste vor starken Windböen gewarnt. Aufregung gab es auch auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza: Dort sorgte eine Windhose für Verletzte. Eine Hütte, in der Bauarbeiter saßen, sei zerstört worden, berichtet das Portal weiter.

Am meisten Regen prasselte in der Region um Santa Maria im Nordosten der Insel herunter. Hier kamen 70 Liter pro Quadratmeter an einem Tag herunter. Bei Llucamajor waren es bis zu 60 Liter.

Und das Wetter bleibt erstmal so: Bis zum Ende der Woche sind auf Mallorca teils heftige Niederschläge angesagt. In der Nacht zum Montag hatte es bereits die ersten Regengüsse gegeben. Für Urlauber – etwa aus NRW oder Sachsen, wo noch Herbstferien sind – leider keine guten Aussichten. Auch in Italien sorgen schwere Unwetter für Chaos – es gab bereits Tote.

Grund für das Wetter ist das Phänomen „Gota Fria“, das bereits im letzten Jahr für heftige Verwüstungen gesorgt hat. Damals gab es sogar zehn Tote und viele Verletzte. „Was ich hier heute gesehen habe, das ist schlimmer als Krieg. Es ist eine Katastrophe“, wurde ein Deutscher vom „Mallorca Magazin“ damals zitiert.

Mallorca-Wetter: Unwetter und Regen – Das muss man wissen:

Mehrere Wetterdienste warnen vor Unwettern in Spanien, Frankreich und Italien

Auf Mallorca kommt viel Starkregen herunter

Ein Mediance hat sich trotz erster Befürchtungen nicht gebildet

Dennoch gab es auf Mallorca vor allem: Regen, Regen, Regen

Die Warnstufe Orange wurde beibehalten

Auf Mallorca kam in der Nacht zu Dienstag ebenfalls reichlich Regen herunter: Wie die „Mallorca-Zeitung“ berichtet, kamen an manchen Orten teilweise bis zu 70 Liter pro Quadratmeter herunter. Überflutungen habe es aber nicht gegeben. Auch auf die Temperaturen hat das Wetter Auswirkungen. Es bleibt auch am Mittwoch kühl, nur in Palma könnte das Thermometer die 20-Grad-Marke knacken. Sonne scheint diese Woche eher wenig.

Wetter auf Mallorca: Was ist Gota fria?

Bei Gota Fria handelt es sich um ein Wetterphänomen, das durch sehr warme Wassertemperaturen auf dem Mittelmeer entsteht. So kommt es zu einer Gota Fria:

Heiße Luft steigt nach oben und kühlt sich in etwa zehn Kilometern Höhe schnell ab.

Gewitterzellen mit großen Potenzial bilden sich.

Die Wolken können viel Regen erzeugen, teilweise sind bis zu 400 Liter Regen pro Quadratmeter können die Folge sein.

Wozu das schlechte Wetter führen kann, konnte man auf der Insel Mitte September sehen, als so viel Regen runterkam, dass aus Bächen reißende Flüsse wurden. Einige Wetterdienste halten auch für möglich, dass sich ein Medicane über dem Mittelmeer bilden kann, eins starker Sturm, der auch Mallorca treffen könnte.

Mallorca-Wetter: So wird es in den nächsten Tagen:

Dienstag: Maximal 26 Grad, viel Regen

Maximal 26 Grad, viel Regen Mittwoch: Maximal 20 Grad, Regen

Maximal 20 Grad, Regen Donnerstag: Maximal 21 Grad, Regen, ein bisschen Sonne

Mallorca drohte Medicane – Was ist das?

Zunächst gab es Befürchtungen, ein Medicane könnte die Balearen treffen. Doch diese haben sich inzwischen zerschlagen. Wetter-Experte Jörg Kachelmann schrieb bei Twitter am Montag, dass er derzeit keine Anzeichen für ein Medicane sehe.

#Italien: Besonders im #Piemont kommt es in den kommenden Tagen immer wieder zu teils heftigen #Regen-Fällen. Bei unserer aufsummierten Regensummenkarte könnten binnen 10 Tagen teils über 400 l/m² fallen! Für Details in die Regionen. https://t.co/LHFhIC8Cf5 #wetter /CG — Alpinwetter | kachelmannwetter.com (@Alpinwetter) October 17, 2019

Dieser Sturm, der Hurrikanen ähnelt, hätte sich aus einem Tief über dem Mittelmeer entwickeln können. Das Wort setzt sich zusammen aus „mediterran“ und „Hurrikan“. Diese Stürme entstehen meist im Herbst, wenn kalte Luft über das Mittelmeer zieht. Sie erreichen selten Windgeschwindigkeiten von starken Hurrikanen, können aber trotzdem für Verwüstungen sorgen. 2018 tobte auf dem Mittelmeer bereits ein „Medicane“.

Wetterdienst warnt vor Überschwemmungen

„Großräumige Überschwemmungen“ seien in betroffenen Gebieten „sehr wahrscheinlich“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Anfrage unserer Redaktion mit. Bei „daswetter.com“ klingt das noch dramatischer: „Lebensgefährliche Unwetter“ würden drohen. Tatsächlich hatte es im vergangenen Jahr Sturmfluten auf der Inseln gegeben – die für Todesfälle gesorgt hatten.

Erst Mitte September hatten heftige Unwetter über dem westlichen Mittelmeer mehrere Urlaubsorte schwer getroffen. Insgesamt kamen dabei sechs Menschen ums Leben.

Das mit der Abkürzung DANA (Isoliertes Tiefdruckgebiet in großen Höhen) bezeichnete Unwetter hatte zuvor über den Balearen gewütet, Sachschäden hinterlassen und in Teilen der Insel Mallorca den Schulbeginn nach den Sommerferien verzögert. Vor der Küste der beliebten Urlaubsinsel hatte die Wetterlage für ein seltenes Schauspiel gesorgt: Zwei (kleine) Tornados hatten sich nur wenige hundert Meter voneinander entfernt gebildet.

Fotografía que he tomado hace unos minutos en la bahía de Palma. Uno se queda sin palabras. Precaución. pic.twitter.com/YrxxlULA4H — Daniel Capó (@DaniCapo_Meteo) September 10, 2019

Erst vor wenigen Tagen war bei der Präsentation einer neuen Studie über den Klimawandel im Mittelmeerraum in Barcelona von mehreren Experten Alarm geschlagen worden. „Wir müssen handeln!“, rief Nasser Kamel beim 4. Regionalforum der Union für den Mittelmeerraum (UfM).

Auch der ansonsten eher weniger für Effekthascherei bekannte Wissenschaftler Wolfgang Cramer nutzte das Wort „furchterregend“ gleich viermal innerhalb weniger Minuten. Der angesehene deutsche Ökologe und Geograf und andere Umwelt-Experten warnten: Die Region werde von Erderwärmung und Klimawandel wie kaum ein anderes Gebiet der Erde bedroht.

Auf Mallorca könnte es bis 2040 deutlich heißer werden

Die Erwärmung schreite dort derzeit um 20 Prozent schneller voran als im globalen Durchschnitt, hieß es. Wenn sich an den Bedingungen und am Ausstoß von Treibhausgasen nichts ändere, werde sich die Durchschnittstemperatur auf Mallorca und Korsika, in Barcelona und Rom bis 2040 um 2,2 Grad im Vergleich zum Wert der vorindustriellen Zeit erhöhen.

Von „schwerwiegenden Risiken“ war in Barcelona die Rede. Vom „Hotspot“ und „Ground Zero“ des Kampfes gegen Klimawandel. Zumal bis zur nächsten Jahrhundertwende nach Angaben der Wissenschaftler eine Erwärmung von sogar vier bis fünf Grad droht. In dem Fall würde der Meeresspiegel in der Region um mehr als einen Meter ansteigen.

Die in Barcelona präsentierte Studie wurde von mehr als 600 Wissenschaftlern aus 35 Ländern erstellt. (br/dpa)