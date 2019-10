Haldensleben: Toter in Versandzentrum gefunden

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Symbolbild)

Wie es zu dem Todesfall in dem Versandzentrum kam, war zunächst unklar. Einem Medienbericht zufolge gibt es gar einen zweiten Toten.

Todesfall Toter Mann in Versandzentrum entdeckt – Polizei ermittelt

Haldensleben. In einem Versandzentrum in Haldensleben in Sachsen-Anhalt ist gestern Abend ein toter Mann entdeckt worden. Die Polizei ermittle zur Todesursache, bestätigte ein Sprecher. Zunächst war unklar, wie der Fahrer des Paketdienstes ums Leben gekommen war. Hinweise auf Fremdeinwirkung gab es ersten Erkenntnissen nach nicht.

Zunächst hatte die „Volksstimme“ von dem einen Toten berichtet. Laut des Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) soll es aber bereits in der Nacht zuvor einen anderen Todesfall in dem Zentrum gegeben haben.

(dpa)