Vollmond: Am 13. Oktober scheint kleinster Vollmond des Jahres

Jeden Monat können begeisterte in der Regel am Himmel einen Vollmond betrachten. Doch der Vollmond im Oktober 2019 ist ein besonderer.

Berlin. Wer am Sonntag, 13. Oktober, in den Himmel über Deutschland schaut, sollte ganz genau hinsehen. Und das muss man auch, denn den Vollmond in dieser Nacht findet man nicht ganz so leicht. Und das hat einen ganz simplen Grund.

Denn es ist der kleinste Vollmond im Jahr 2019, denn nur drei Tage vorher befindet sich der Mond mit 405.900 Kilometer in Erdferne, während ihn am 26. zu Mittag in Erdnähe nur 361.310 Kilometer von uns trennen. Neumond wird am 28. um 4.38 Uhr erreicht. Am 13. Oktober 23.08 Uhr tritt das Sternbild Fische in die Vollmondphase ein.

Es scheint, als würde er glühen: Liegt er auf einer Linie mit Sonne und Erde, wird der Vollmond zum Blutmond. Hier zu sehen im niedersächsischen Laatzen. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

In Nürnberg hingegen mutet er eher violett an, während er über der Kuppel der Kirche St. Elisabeth aus dem Kernschatten der Erde tritt. Foto: Daniel Karmann / dpa

Rot und violett hat Duisburg zu bieten – über dem angestrahlten Schornstein eines Hochofens im Landschaftspark Nord. Foto: Marcel Kusch / dpa

Nicht zu übersehen ist der Blutmond über Bochum. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

In Dortmund hingegen muss man genauer hinschauen – zumindest über dem hell erleuchteten U-Turm, auch Dortmunder U genannt. Foto: Ralf Rottmann / Funke Foto Services



Hinter dem Förderturm der ehemaligen Dortmunder Zeche Gneisenau klappt es besser. Dort scheint der Blutmond besonders kräftig zu glänzen. Foto: Bernd Thissen / dpa

Lust auf eine Partie Volleyball? Man könnte meinen, die Mattielli-Statue auf der Hofkirche in Dresden spielt mit dem Blutmond. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Oder doch lieber Fußball? Auch dieses Mond-Foto entstand in Dresden – am Reiterstandbild des sächsischen Königs Johann. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

In Hamburg schimmert der Vollmond über der Speicherstadt. Foto: Axel Heimken / dpa



Während der kleinste Vollmond des Jahres 2019 verhältnismäßig spät im Jahr zu sehen ist, konnten Profi- und Hobby-Astronomen dagegen zu Beginn des Jahres ein ganz besonderes Ereignis beobachten. Im Januar waren Blutmond und Mondfinsternis zu betrachten. Argentinier konnten dazu im Juli noch eine Sonnenfinsternis beobachten. (dpa/ac)