Nicht der erste Rauswurf nach Spott über Michael Wendler

Schlagersänger Willi Herren musste am Samstag bei „Schalke Olé“ die Bühne verlassen. Mickie Krause vor neun Jahren bei „Oberhausen Olé“ ebenfalls. Der Grund damals wie heute: Lästereien über Michael Wendler (Foto).

Schlagerbarde Willi Herren lästert bei „Schalke Olé“ über Michael Wendler – und fliegt von der Bühne. Das erinnert an ein Ereignis in Oberhausen.

Oberhausen. Kein bisschen Frieden! Befindlichkeiten innerhalb der Schlager-Szene sind manchmal fast so unterhaltsam wie die Songs. Der ehemalige Lindenstraßen-Schauspieler Willi Herren durfte am Samstag seinen Auftritt bei „Schalke Olé“ nicht beenden. Er hatte den Namen des Kollegen Michael Wendler und dessen Freundin Laura in einen Song eingebaut undflog von der Bühne. Fans von Mickie Krause dürfte die Szenerie bekannt vorkommen. Wegen eines ähnlichen Vorfalls drehte man Krause vor neun Jahren bei „Oberhausen Olé“ den Saft ab – auch hier ging es um: Michael Wendler.