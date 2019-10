Bis Kunden in Hotlines zu einem menschlichen Berater durchgestellt werden, dauert es oft eine gefühlte Ewigkeit.

Mal wieder in der Warteschleife einer Hotline gestrandet? Und dann wütend aufgelegt? Unser Kolumnist berichtet von seinen Erfahrungen.

Berlin. Meditation soll ja sehr gesund sein. Tief atmen. Den Luftstrom an den Nasenflügeln spüren. Gedanken ziehen lassen wie Wolken, auch Gefühle wie Wut oder Hass. Nichts festhalten. Weiteratmen. Nahezu jede Hotline bietet ein wundervolles Meditationstraining. In den ersten drei Minuten herrscht die unbändige Freude, überhaupt durchgekommen zu sein beim Kundenservice und nun immerhin in einer Schlange warten zu dürfen, deren Länge aber leider unbekannt ist.