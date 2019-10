Warum eine Tigerin in Rheinland-Pfalz jetzt Goldzahn trägt

Tigerin Cara in der Auffangstation Tierart der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Sie bekommt einen Goldzahn.

In Rheinland-Pfalz hat sich eine Tigerin eine Kerbe im Zahn am Oberkiefer zugezogen. Eine OP und ein Goldzahn sollen ihr helfen.

Maßweiler. 80 Minuten dauerte die Operation, dann konnte Tigerdame Cara wieder in voller Schönheit ihr Gebiss fletschen. Ein Ärzteteam in Rheinland-Pfalz setzte der sechs Jahre alten Großkatze einen Goldzahn ein, wie Florian Eiserlo von der Auffangstation Tierart der Tierschutzorganisation Vier Pfoten am Dienstag sagte.

„Das hält hoffentlich ihr restliches Leben lang.“ So Eiserlo. Die Kerbe im Zahn hatte sich das 125 Kilogramm schwere Bengal-Tiger-Weibchen vermutlich beim Herumkauen auf Spielzeug hineingeknabbert.

Die Krone wurde in Dänemark angefertigt

Ein dänisches Ärzteteam setzt der sechs Jahre alten Großkatze Cara einen Goldzahn ein.

Foto: TierartVier Pfoten / dpa

Die Station in Maßweiler betreut rund 100 Tiere, darunter vier Tiger, einen Puma sowie Pastellfüchse und Waschbären. In einer etwa 130 Minuten langen ersten Untersuchung war der Tigerdame ein Abdruck des Zahns genommen worden.

Tigerbabies verzücken Mexiko

Die Krone mit Goldlegierung wurde anschließend in Dänemark angefertigt. „Wir sind den Spezialisten sehr zu Dank verpflichtet, denn sie haben alles ehrenamtlich gemacht“, erzählte der Leiter der Auffangstation. Cara kommt aus Italien, wo die Behörden die Katze 2013 aus illegaler Privathaltung befreit hatten.

