Das Ehepaar Hey steht an einer Bushaltestelle in Essen-Werden. Das Paar hatte kürzlich Ärger mit einem Ruhrbahn-Fahrer.

Berlin. Erich Hey (93) und seine Frau Gerda (92) sind gern mit dem Bus in Essen unterwegs, obwohl er einen Rollator benötigt und sie blind ist. Doch meist findet sich ja jemand, der ihnen beim Ein- und Aussteigen hilft. Nicht so an jenem Tag Ende August, als sie kurz nach 19 Uhr an der Endhaltestelle der Linie 180 in einen Bus in Richtung Essen-Werden steigen wollen.