Heidi Klum: Vater Günther wieder an der Seite des Topmodels

Berlin. Anfang August hatte Heidi Klums (46) Vater Günther für Spekulationen gesorgt, als er nicht auf der Hochzeit seiner Tochter auf Capri erschien: Hatten sich die beiden etwa zerstritten? Hat sich Heidi von ihrem Vater als Manager sogar getrennt? Kommt der 74-Jährige nicht mit seinem neuen Schwiegersohn, dem Sänger Tom Kaulitz (30), klar?

Mit einem gemeinsamen Auftritt in München bereiten Vater und Tochter den Gerüchten nun ein Ende. Wie die „Gala“ berichtet, saßen Günther Klum und seine Frau Erna bei den Castings für die 15. Staffel von Heidis Show „Germany’s next Topmodel“ in München in der ersten Reihe.

Im Gespräch mit dem Magazin betonte Günther Klum außerdem, dass sein Management weiter die GNTM-Kandidatinnen betreue: „Alle Kandidatinnen bekommen einen Vertrag mit ONEins fab Management.“ Warum er auf der Hochzeit seiner Tochter fehlte, beantwortete Günther Klum allerdings nicht.

Heidi Klum und Tom Kaulitz hatten sich im August das Ja-Wort auf Capri im Golf von Neapel gegeben und anschließend ausgiebig geflittert. (jb)