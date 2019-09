Mallorca: Schlimme Entdeckung - Todeswurm frisst sich ins Hirn

Berlin. Wer häufig auf Mallorca urlaubt und gern Schnecken isst, sollte vorsichtig sein: Der Verzehr von rohen oder nicht vollständig durchgekochten bzw. -gebratenen Exemplaren kann lebensgefährlich sein. Denn Forscher fanden auf der Ferieninsel einen Parasiten, der sich ins Hirn fressen und Menschen töten kann.

Der Ratten-Lungenwurm (Angiostronggylus cantonensi) galt bisher in Europa als ausgesprochen selten. 2018 hatten Forscher ihn allerdings gleich zweimal entdeckt – in Igeln. In der Regel lebt er in der Lunge von Ratten. Daher auch der Name.

Ratten-Lungenwurm erst zweiten Mal in Europa gefunden

Laut „Mallorca Zeitung“ handelte es sich um die ersten Funde auf Mallorca und überhaupt erst die zweite Entdeckung in Europa überhaupt. Die Schnecken sind im Übertragungsweg von Igel zu Mensch Zwischenwirte. Bei den Infizierten lösen sie eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute aus. Symptome sind

starke Kopfschmerzen

Meningismus

neurologische Ausfälle

Die größte Gefahr geht für diejenigen aus, deren Immunsystem ohnehin geschwächt ist, zum Beispiel durch ein hohes Alter oder eine HIV-Erkrankung.

Hawaii: 2017 hatte es eine Infektionswelle gegeben

2017 hatte es im US-Bundesstaat Hawaii eine hohe Zahl von Todesfällen gegeben, neun Menschen starben, auf vier hawaiianischen Inseln wurden infizierte Schnecken gefunden.

Im Jahr 2008 erlebte einen Frau einen Alptraum: Ärzte entfernten 14 Würmer aus ihrem Auge. An der Ostsee starben zwei Menschen an Bakterien – die Vibrionen befinden sich im Wasser.