Essen. Leon macht, was alle Babys machen, wenn sie im Buggy durch die Straßen geschoben werden: Er macht sich einen Spaß daraus. Fällt das Fläschchen neben den Wagen, sieht es aus wie Absicht. Kommt das Kuscheltier geflogen, sollte es wohl so sein. Mama oder Papa bücken sich, Leon strahlt. „Die Sachen fliegen ziemlich viel“, sagt Laura May, Leons Mutter: „Socken an den Füßen bleiben auch nicht lange dran.“ Babys sind so.

Wer nicht genau hinsieht, käme nicht darauf, dass Leon keine rechte Hand hat. Dass er nie eine hatte. Seine Mutter hat sich bei unserer Redaktion gemeldet, nachdem sie Ende letzter Woche mitbekommen hat, dass es vielleicht eine Häufung dieser Missbildungen in Nordrhein-Westfalen gibt. Drei Fälle sind bekannt in Gelsenkirchen, je einer in den Städten Datteln und Bochum, drei im Kreis Euskirchen – und Leons aus Dorsten. Auch im thüringischen Mühlhausen sind zwei weitere Fälle bekannt geworden.

Verdächtig, auffällig – mit diesen Worten beschreiben Mediziner die Häufung von Fehlbildungen bei Neugeborenen in einem Gelsenkirchener Krankenhaus. Drei Säuglinge wurden dort zwischen Mitte Juni und Anfang September mit fehlgebildeten Händen geboren. An jeweils einer Hand sind Handteller und Finger der Babys nur rudimentär angelegt. Die Art der Fehlbildungen weckt Erinnerungen an den Contergan-Skandal der 1960er-Jahre, den größten Arzneimittelskandal der Geschichte.

Babys ohne Hände: Eltern hatten zunächst nicht an Häufung von Fällen gedacht

Damals hatte ein Medikament mit dem Wirkstoff Thalidomid, das Schwangeren unter anderem gegen Übelkeit verordnet worden war, Fehlbildungen an den Gliedmaßen ausgelöst. Das NRW-Gesundheitsministerium will sich nun einen genaueren Überblick über die Situation verschaffen. Man werde alle Kliniken in dem Bundesland danach abfragen, ob dort ähnliche Fehlbildungen aufgefallen seien, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Behörde. Das Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn (CDU) hat sich in einer ersten Stellungnahme zurückhaltend geäußert. Zu den konkreten Fällen lägen keine Erkenntnisse vor, teilte ein Ministeriumssprecher mit.

So sah Leon als Babys direkt nach der Geburt aus.

Foto: Privat / FUNKE Foto Services

„Nach der Geburt haben wir gedacht, es ist halt so passiert. Aber jetzt diese Häufung. Ist das eine Laune der Natur gewesen oder etwas anderes?“, fragt sich Laura May. Die Familie würde sich gern vernetzen mit anderen betroffenen Eltern in der Region, um sich auszutauschen und zur Ursachenforschung beizutragen. „Ich liebe ihn, als ob er gesund wäre“, sagt sie über ihren Sohn.

Eine Transplantation von Fingern wäre sehr kompliziert

Leon ist heute fünf Monate und drei Tage alt. Wo seine rechte Handfläche beginnen sollte, sieht die Haut aus, als säßen darunter Knöchel. Doch es fühlt sich da ganz weich an. Leon lacht. Ist er da kitzlig? Irgendwann wird er es sagen können. Auf den Ultraschallbildern aus der Schwangerschaft lag Leon immer so im Bauch, dass die fehlende Hand verborgen blieb.

Bei einem speziellen Screening auf eine mögliche Behinderung hin ist auch nichts zu sehen. „Ich wollte es nur wissen, ich wollte vorbereitet sein“, sagt die Mutter. Aber es war ja nichts. Das Bild hängt an der Wand im Kinderzimmer. Am Abend des 12. April, einem Freitag, setzen die Wehen ein. Am nächsten Morgen um 10.40 Uhr kommt Leon zur Welt. Noch während der Geburt sagt eine Ärztin plötzlich: „Die Hand fehlt.“

„Ich wusste zunächst gar nicht, was sie meinte“, erinnert sich Laura May. Später habe die Ärztin gesagt, so etwas habe sie noch nie gesehen. Es gibt zwei Fotos von jenem Morgen. Auf dem einen liegt Leon halb zugedeckt auf Mamas Bauch und schaut leicht schrumpelig in die neue Welt, wie Neugeborene es tun – neben ihm die linke Hand. Auf dem anderen ist der Stumpf der rechten zu sehen.

Inzwischen hat Leon die „U4“, die vierte Regel-Untersuchung, hinter sich. „Alles bestens.“ Im August ist die Familie zu einem Zentrum für Kinderchirurgie in Köln gefahren. „Man hat uns mehrere Alternativen angeboten“, sagt Laura May. Die Transplantation von Zehen an die Hand. Das Einsetzen einer großen Prothese.

„Es kann aber auch passieren, dass der Körper das abstößt.“ Und die Trans­plantation von Zehen würde dazu führen, dass Leon sein Leben lang Spezialschuhe tragen müsste. „Er hat schon eine Baustelle. Wir lassen das jetzt so. Er soll das später selbst entscheiden.“ „Willkommen im Leben“ steht über der Wickelkommode im Kinderzimmer.