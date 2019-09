Babys ohne Hände geboren: Mehr Fälle - was ist Ursache für Fehlbildungen?

Gelsenkirchen. Babys, die ohne Hände geboren werden, sorgen für Angst bei Eltern. Auch Mediziner sind besorgt. Nachdem es ungewöhnlich viele Fälle von Fehlbildungen bei Babys in mehreren Kliniken Deutschlands gegeben hat, suchen sie nach der Ursache.

Wie viele Kinder betroffen sind, ist nicht bekannt. Fest steht, dass es nicht nur in einer Gelsenkirchener Klinik in NRW geborene Kinder mit Fehlbildungen zur Welt gekommen sind.

Auch aus anderen Bundesländern melden Mediziner ähnliche Fälle. Und auch in Frankreich ist man bereits seit einiger Zeit besorgt. Auch im Nachbarland hatte man eine Häufung von Kindern, die mit Fehlbildungen an der Hand zur Welt kamen, beobachtet.

„Bild“ beziffert die Zahl der Fälle auf etwa 30 Eltern. So viele sollen sich bei einer Hebamme gemeldet haben, die nach Angaben des Blattes die Fälle öffentlich gemacht haben soll. Allerdings gibt es Zweifel, ob alle dieser Fälle in Verbindung miteinander stehen. Zum Teil seien die Kinder deutlich älter als die jetzt geborenen Kinder mit den Fehlbildungen an der Hand.

Baby ohne Hände geboren: Das Wichtigste in Kürze:

In einer Gelsenkirchener Klinik sind mehrere Kinder ohne Hände auf die Welt gekommen

Bei der Suche nach der Ursache stehen Ärzte vor einem Rätsel

Die Politik fordert Aufklärung. Doch auch aus anderen Ländern wie Frankreich beobachtet man eine Häufung der Fehlbildungen bei Babys

Babys ohne Hände - Was ist die Ursache für Fehlbildungen?

Im Sankt Marien-Hospital Buer in Gelsenkirchen waren zwischen Juni und Anfang September drei betroffene Kinder auf die Welt gekommen. In dem nicht weit von Gelsenkirchen entfernten Essener Elisabeth-Krankenhaus, mit 2500 Geburten eine größten Geburtskliniken in Nordrhein-Westfalen, hat man von einer Häufung noch nicht so viel mitbekommen.

„Etwa ein Mal im Jahr haben wir ein Kind mit einer Handfehlbildung. Wir können damit nicht von einer Häufung solcher Fälle sprechen“, sagte sie auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Auch bei der Gelsenkirchener Klinik, bei dem die Fälle jetzt bekannt wurden, scheint man zunächst zurückhalten reagieren zu wollen. Doch die Häufung über den kurzen Zeitraum verwundert die Mediziner. „Das mehrfache Auftreten jetzt mag auch eine zufällige Häufung sein. Wir finden jedoch den kurzen Zeitraum, in dem wir jetzt diese drei Fälle sehen, auffällig.“ Lesen Sie hier: Babys ohne Hände - Der Contergan-Skandal sollte eine Lehre sein.

Allein in den vergangenen Wochen meldete ein Gelsenkirchener Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen gleich mehrere Fälle, in denen Babys auf die Welt kamen, die keine oder nicht richtig ausgebildete Hände hatten.

Fehlbildungen durch Infektionen in der Schwangerschaft möglich

Statistisch würden etwa 1 bis 2 Prozent aller Neugeborenen mit einer Fehlbildung unterschiedlicher Ausprägung geboren, wie die Gelsenkirchener Mediziner erläuterten. Extremitätenfehlbildungen könnten während der Schwangerschaft unter anderem durch Infektionen auftreten, seien insgesamt aber selten. Bei allen drei Kindern ist jeweils eine der beiden Hände betroffen.

Die Fälle beschäftigt Ärzte deutschlandweit. Noch können sie keine Erklärung dafür geben, warum es zu den Fehlbildungen gekommen ist. Die Gelsenkirchener Klinik will die Fälle jetzt in regionalen Qualitätszirkeln der Kinder- und Jugendärzte thematisieren. Auch habe man Kontakt mit Fachleuten der Berliner Charité aufgenommen.

Baby ohne Hände: Keine Hilfe aus Berlin

Von dort hieß es am Freitag: „Der derzeitige Informationsstand erlaubt weder der Charité noch insbesondere der Embryonaltoxikologie eine inhaltliche Stellungnahme zu diesem Thema.“ Auch der Deutsche Hebammenverband lehnte am Freitag eine Stellungnahme ab.

Auch im rund 25 Kilometer von Buer entfernten Datteln soll im Sommer ein Kind mit fehlgebildeter Hand zur Welt gekommen sein, wie die Online-Ausgabe der „Recklinghäuser Zeitung“ berichtet. Es handele sich nach Angaben der Vestischen Kinder- und Jugendklinik in Datteln um die gleiche Fehlbildung, wie sie bereits in Gelsenkirchen aufgetreten sein soll.

Leon könnte eine Prothese bekommen - doch das lehnen die Eltern ab. Sie könnte für noch größere Probleme sorgen.

Foto: Michael Gottschalk / FUNKE Foto Services

Eltern wegen Fehlbildungen in großer Sorge

Chefärztin Claudia Roll findet der Zeitung zufolge vier Fälle in so kurzer Zeit verdächtig. Nun sei es laut Roll wichtig, herauszufinden, wo weitere Fälle in Nordrhein-Westfalen aufgetreten sind. Dahinter könnten der Medizinerin zufolge Medikamente, Umweltgifte oder auch Virusinfektionen stecken.

Eltern sind in großer Sorge. Politiker fordern Aufklärung. „Die Berichte über Fehlbildungen bei Säuglingen müssen wir ernst nehmen“, erklärte Karl-Josef Laumann (CDU), NRW-Gesundheitsminister. Innerhalb von zwölf Wochen sind gleich drei Kinder mit fehlgebildeten Händen in der Klinik in Gelsenkirchen geboren worden.

Zuvor hatte es dort jahrelang keinen einzigen Fall gegeben. Auch in Thüringen sind Fälle bekannt geworden. Die Ursache für die Fehlbildungen ist unbekannt.

Mediziner stehen vor einem Rätsel: Die Kinder in dem Krankenhaus in Gelsenkirchen kamen zwischen Mitte Juni und Anfang September auf die Welt, wie die Klinik auf ihrer Homepage mitteilt. Alle betroffenen Familien wohnten im lokalen Umfeld, hieß es weiter. Ethnische, kulturelle oder soziale Gemeinsamkeiten der Herkunftsfamilien habe man nicht feststellen können.

Babys mit Fehlbildungen an Händen: Allein im Ruhrgebiet fünf Fälle

An der Vestischen Kinder- und Jugendklinik in Datteln ist im Sommer ein weiteres Kind zur Welt gekommen, das Fehlbildungen der Hand aufwies. Und in Dorsten im Frühjahr auch: ein Junge, der an einer Hand keine Finger hat. Damit gibt es alleine im Ruhrgebiet fünf offensichtlich ähnliche Fälle. Die Mutter des Kindes aus Dorsten spricht nun gegenüber unserer Redaktion über ihre Erfahrungen und wann sie von der Fehlbildung erfuhr. Das lesen sie hier: Babys ohne Hände: „Ich liebe Leon, als ob er gesund wäre.“

Die Vorgänge beschäftigen nun die Politik und die Behörden. So hat sich das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen eingeschaltet.

Mediziner rätseln über die Fehlbildungen.

Foto: Michael Gottschalk / FUNKE Foto Services

„Das mehrfache Auftreten jetzt mag auch eine zufällige Häufung sein. Wir finden jedoch den kurzen Zeitraum, in dem wir jetzt diese drei Fälle sehen, auffällig“, erklärte die Klinik in Gelsenkirchen.

Fehlbildungen dieser Art habe man in der Klinik in Gelsenkirchen viele Jahre nicht gesehen, hieß es weiter. Mehrere Hebammen hatten den Stein ins Rollen gebracht und über die sozialen Medien auf die Fälle aufmerksam gemacht. Die Kölner Hebamme Sonja Liggett-Igelmund (45) erklärte gegenüber der „Bild“-Zeitung, dass sich bereits 30 weitere betroffene Familien bei ihr gemeldet hätten. „Ich habe Angst, dass es die ganze Bevölkerung treffen kann“, sagt sie. Es gebe vergleichbare Fälle in ganz Deutschland, vermehrt im ländlichen Raum.

Fehlbildungen an den Händen von Babys: NRW-Gesundheitsministerium eingeschaltet

Bei allen drei in Gelsenkirchen geborenen Kindern ist jeweils eine Hand betroffen. An dieser Hand seien Handteller und Finger nur rudimentär angelegt. Alle betroffenen Familien wohnten in der näheren Umgebung, hieß es. Ethnische, kulturelle oder soziale Gemeinsamkeiten der Herkunftsfamilien habe man nicht feststellen können.

„Eine vertiefte Ursachenforschung können wir erst bei Einwilligung der Eltern betreiben“, sagte Wolfgang Heinberg, Sprecher des Krankenhausverbundes St. Augustinus, zu der das Marien-Hospital gehört. Die Eltern der Kinder seien eingeladen worden, mit der Klinik Kontakt aufzunehmen.

Das Gesundheitsministerium in NRW werde alle Klinken in dem Bundesland abfragen, ob dort ähnliche Fehlbildungen aufgefallen seien, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Behörde am Samstag auf Anfrage. Man nehme die Berichte über solche Fälle „sehr ernst“.

Fehlbildungen bei Babys: Medien berichten über Fälle in Thüringen

Auch im thüringischen Mühlhausen sind zwei Fälle bekannt geworden. Sie der Sender RTL berichtet, lebt dort der zweijährige Pepe, der eine ähnliche Fehlbildung der Hand hat wie bei den Kindern in Nordrhein-Westfalen beschrieben. Dem Bericht zufolge haben die Eltern untersuchen lassen, ob bei Pepe ein Gendefekt vorliegt – es habe keiner festgestellt werden können.

Baby Leon hat seit seiner Geburt eine nicht ausgebildete rechte Hand.

Foto: Michael Gottschalk / FUNKE Foto Services

„Bild“ berichtet über eine werdende Mutter, der die Ärzte gesagt haben, dass ihrem Kind Teile der Hand fehlen. Im Gegensatz zu den anderen bekannt gewordenen Fällen soll das Baby dieser Frau weitere Fehlbildungen haben.

Babys mit missgebildeten Händen: Auch Fälle in Frankreich bekannt

Der Humangenetiker Dr. Ulrich Finckh aus Dortmund arbeitet eng mit dem Hygieneinstitut Gelsenkirchen zusammen. Bei Hinweisen auf eine Häufung angeborener Anomalien „müsste bei den Familien eine sorgfältige Erhebung der Familien- und Schwangerschaftsvorgeschichte erfolgen“, sagte er. Dabei wäre besonders auf Medikamenteneinnahme und Nahrungsgewohnheiten zu achten.

Auf Bundesländerebene werden Fehlbildungen beispielsweise in Sachsen-Anhalt erfasst. Dort gibt es das sogenannte Fehlbildungsmonitoring, eine seit 1980 bestehende Einrichtung zur Erfassung von Fehlbildungen und Anomalien. Den betroffenen Kindern wird die Medizin derweil helfen können. Dr. Eva-Maria Baur hat viele Missbildungen gesehen. Zusammengewachsene Finger und überzählige Finger: Das sind die häufigsten. „Restfinger kann man operativ verlängern“, sagt Baur, die kommende Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie.

In Frankreich gab es in den vergangenen Jahren ebenfalls eine Häufung an Fehlbildungen bei Kindern. Allein im Verwaltungsbezirk Ain nordöstlich von Lyon sind es 18 Fälle zwischen 2000 und 2014 in einem eng begrenzten Gebiet.

Ähnliche Fälle gibt es auch in Frankreich.

Foto: dpa Picture-Alliance / Laurent Thevenot / picture alliance/dpa

Hinzu kommen ähnliche Fälle von Babys, die ohne Hände auf die Welt kam, in zwei Departements im Nordwesten Frankreichs. Emmanuelle Amar, die Leiterin des regionalen Melderegisters für vorgeburtliche Fehlbildungen in Lyon, weist in ihrem Bericht auf die Orte hin, an denen die betroffenen Frauen während ihrer Schwangerschaften lebten.

Fälle sind ein Mysterium: Fehlbildungen von Babys in Frankreich seit vielen Jahren

Alle kommen ihr zufolge aus kleinen Dörfern, wohnen umgeben von Raps-, Sonnenblumen- und Maisfeldern. Die Behördenuntersuchungen in Frankreich blieben bislang ohne zufriedenstellende Ergebnisse für die Betroffenen.

Axelle Laissy aus Ain bei Lyon, deren Sohn Louis mit einer fehlgebildeten Hand zur Welt kam, glaubt nicht an Zufall. „Ich will die Wahrheit wissen“, sagte sie – und stellte im August Anzeige gegen unbekannt wegen fahrlässiger Körperverletzung. (mit dpa-Material)