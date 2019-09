Ein Sechsjähriger ist in Lübeck in ein Auto gestiegen und losgefahren, um seinen Vater von der Arbeit abzuholen.

Polizei Sechsjähriger will Vater mit Auto abholen – und baut Unfall

Lübeck. Am Donnerstagnachmittag setzte sich ein Sechsjähriger in Lübeck ins Auto seines Vaters, schnallte sich an und rollte los. Er wollte ihn damit von der Arbeit abholen. Dabei fuhr er das zuvor schräg rückwärts geparkte Auto gegen eine Straßenlaterne.