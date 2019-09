Lidl kontrolliert in Duisburg Parkzeit von Autos mit Sensoren

Bei einem Lidl in Duisburg wird die Parkzeit von Kunden neuerdings mit Sensoren automatisch kontrolliert.

Duisburg. Rein in den Supermarkt, das Leergut abgeben, schnell den Einkaufszettel abarbeiten und an der Kasse anstellen. Die Waren aufs Band, zurück in den Wagen und alles ins Auto einräumen – alles machbar innerhalb einer Stunde – wenn nichts dazwischen kommt.