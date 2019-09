Berlin. Den Deutschen eilt ihr Ruf voraus - zumindest ist das so, wenn sie im Ausland Urlaub machen. Während Spanier laut sind, Briten viel trinken, mutiert das Liegereservieren mittels Handtuch bei den Deutschen zu einer Art Volkssport. Sind wir wirklich so schlimm, wie es diese Vorurteile vermuten lassen?

Tourismusforscher Jürgen Schmude von der Universität München, will das so nicht stehen lassen. Weil es die „Handtuch-Deutschen“, wie er es nennt, ja nicht überall gibt. Sie tummelten sich zwar auf der Pauschalreise und da auch regelmäßig. „Aber nur 40 Prozent der Deutschen reist pauschal. Der Rest ist individuell unterwegs.“

Davon ungeachtet: japanische Touristen. Sie werden, so zumindest lässt es die Umfrage vermuten, mit offenen Armen empfangen. Doch welche Touristen sind auf der Welt am unbeliebtesten? Mit dieser Frage hat sich das Meinungsforschungsinstitut YouGov beschäftigt und eine Umfrage erhoben.

Dabei gab es Erkenntnisse, die vor alllem auf die deutschen Urlauber kein gutes Licht werfen. Immerhin: Ganz unbeliebt sind wir dann doch nicht. Und auch wir selbst sind eher selbstkritisch, was unser Ansehen im Urlaub im Ausland geht.

Im Urlaub sind nicht nur Deutsche unbeliebt

Und wie finden die Deutschen Touristen aus anderen Ländern? Auch hier gibt es eine klare Meinung: Russische Touristen stehen ganz oben auf der Liste der unbeliebtesten Urlauber: Fast 40 Prozent der befragten Deutschen halten diese Touristen für die Protzer der Nation: viel Schmuck, viel Pelz und immer mit Designertasche unterwegs, am besten Richtung Schönheitschirurg.

Die Briten sind bei den Deutschen auch nicht sehr beliebt. Die Liebe zu Sonne und zum Bier verbindet nicht, sie trennt geradezu.

Auch in den skandinavischen Ländern wie etwa Norwegen, Dänemark und Schweden haben russische Urlauber keinen leichten Stand. Einen großer Teil der Menschen in den befragten Ländern hält russische Touristen für die unsympathischsten.

Urlaub: Deutsche unbeliebt? Das sind die Gründe

Dabei gibt es allerdings je nach Urlaubsland große Unterschiede. Wenn man dem Meinungsforschungsinstitut YouGov glauben, dann schneiden nur die Briten und Russen der Umfrage zufolge noch schlechter ab. Woran liegt das?

Über deutsche Urlauber gibt es reichlich Vorurteile. Viele davon mögen unbegründet sein. So mag nicht jeder Sandaletten und nicht jeder rennt im Eiltempo frühmorgens zum Pool, um eine Liege in der vordersten Reihe zu ergattern, indem sie die Liege mit ihrem Handtuch in Beschlag zu nehmen.

Sie werden gesehen, wie sie in Tennissocken und Sandalen durch die traumhaften Gassen spanischer Dörfer spazieren – deutsche Urlauber gelten schon lange als Touristen, die sich schwertun mit Lässigkeit und einem angemessenen Stil.

Die Studie bestätigt das schlechte Image und kommt zu einem Ergebnis, das so manchem Deutschen die Tränen in die Augen treibt: In ihrem Lieblingsreiseland Spanien sind die Deutschen von allen Touristen die schlimmsten. Selbst 15 Prozent der Deutschen halten deutsche Urlauber für die schlimmsten. Das könnte allerdings an dem Fakt liegen, dass 40 Prozent der Deutschen angeben, dass sie nur selten eine positive Wahrnehmung von Touristen ihres Heimatlandes haben.

Sie sollten sich etwas von den Japanern abgucken – die nämlich sind die Super-Touris.

Urlaub: Welche Touristen sind am beliebtesten - Das müssen Sie wissen:

Das Forschungsinstitut Yougov hat Zehntausende Erwachsene aus Dutzenden Ländern gefragt: Welche Urlauber sind beliebtesten?

Die Einschätzung sollte nach Ländern erfolgen

Dabei kam heraus: Deutsche kommen in dem Ranking gar nicht gut weg

Trinken, bis der Arzt kommt

Japaner sind dezent. Deutsche laut. Japaner trinken Tee. Deutsche Bier – nicht selten, bis der Arzt kommt. Japaner sind höflich. Deutsche dreist. Für viele mag das wie unterstes Schubladendenken wirken, Stereotype, die aus einer anderer Zeit stammen – doch das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Yougov, das 29.004 Erwachsene aus 26 Ländern die Frage gestellt hat, welche Urlauber am positivsten im eigenen Land wahrgenommen werden, zementiert das vorherrschende Bild.

So wurde die Umfrage durchgeführt

YouGov stellte die Frage: „Aus welchen Ländern, wenn überhaupt, kommen Ihrer Meinung nach die schlimmsten Touristen?“

Die Befragten hatten die Möglichkeit bis zu drei Länder auszuwählen.

Insgesamt standen 194 Länder als Auswahlmöglichkeit zur Verfügung.

Der Deutsche gilt als steif und bürokratisch. Sobald er im Hotel ist, packt er die Freizeitklamotten aus – mit Socken in Sandalen und Sonnenhut. Den praktischen Brustbeutel nicht zu vergessen. So stehen sie da – viel zu früh am Bahnsteig, kontrollieren alle Fahrpläne und eine Viertelstunde vor Öffnung vor dem Hotel-Restaurant. Unentspannte Typen eben. Umgekehrt sieht es übrigens anders aus: 2018 erzielte Deutschland einen Rekord bei den Übernachtungen - das Land ist bei Touristen sehr beliebt.

Tourismusforscher lobt die Radfahrer

Schmudevon der Universität München sagt, wer nicht in der Masse unterwegs sei, würde eben auch nicht so laut nach billigen Menüs oder Handtaschen schreien. „Es gibt ja immer mehr, die auch als Radfahrer unterwegs sind.“ Und der deutsche Radfahrer habe „ein sehr gutes Image“.

Statt zu nörgeln, gelte der Radfahrer als lösungsorientiert. „Es ist aber so, dass die Individualtouristen nicht so auf einer Fläche konzentriert sind. Sie verteilen sich und sind deshalb nicht so sichtbar.“

Italien tickt anders

Allerdings gibt es eine Ausnahme. Bei den Italienern nämlich haben die Deutschen einen Stein im Brett: 18 Prozent stellten ihnen ein gutes Zeugnis aus.

Japaner sind bescheiden und höflich

Der Japaner mit seinen tugendhaften Eigenschaften wie Bescheidenheit, Beherrschung und Disziplin und vor allem der vielbeschworenen Höflichkeit kommt laut der Studie nicht nur im Ausland gut an. Selbst im asiatischen Raum steht er an oberster Stelle.

Chinesen hingegen sind im Asien-Pazifik-Raum am unbeliebtesten. 67 Prozent der Menschen in Singapur halten Chinesen für die schlimmsten Touristen. Auch Vietnamesen und Thailänder mögen mit Ablehnungsquoten von 45 und 44 Prozent die Urlauber aus China nicht.

Deutsche lieben die Aufmerksamkeit

China galt ja einmal als Reich der Höflichkeit und Etikette. Doch der Ruf sei längst verspielt. Ihr Benehmen häufig skandalös: Sieht ein chinesischer Tourist eine Bronzestatue, klettert er an ihr hoch und setzt sich mit seinem Allerwertesten auf ihren Kopf – eine Meinung, die sich durch reichlich Twitter-Bilder bestätigen lässt. Pöbelnde Chinesen in Bus und Bahn. Respektlose Chinesen, die die Gebräuche anderer Länder ignorieren – damit können sie einfach nicht zum Sympathie-Weltmeister aufsteigen.

In diesen Ländern sind deutsche Urlauber am beliebtesten:

Wo sind die Deutschen am beliebtesten? Das ist regional sehr unterschiedlich. In diesen Ländern kommen deutsche Urlauber gut weg:

Italien Dänemark Frankreich

Japaner hingegen wollen Probleme stets friedlich lösen, sagen Experten. Eine Eigenschaft, die im Urlaub besonders geschätzt wird. In der Regel wollen diese Leute auch nicht im Mittelpunkt stehen. Anders der Deutsche, ganz anders, so Experten.

Beliebteste Touristen - ganze Umfrage hier

Die ganze Urlauber-Umfrage von YouGov finden Sie hier.