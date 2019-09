Hessen: Drei Tote nach Gondel-Absturz am Sendeturm "Hoher Heißner"

Beim Absturz einer Wartungsgondel an einem Sendeturm in Nordhessen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Unfall Hessen: Drei Tote bei Absturz von Gondel an Sendeturm

Eschwege.. Tragischer Arbeitsunfall: Beim Absturz einer Wartungsgondel am Sendeturm „Sender Hoher Meißner“ in Nordhessen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Inzwischen ermittelt das Regierungspräsidium Kassel. Medienberichten zufolge soll die Gondel aus einer Höhe von 50 Meter abgestürzt sein.

Kurz nach dem Unglück berichtete die Polizei, dass Rettungskräfte auf dem Weg zum Unglücksort seien – offenbar hatten sie keine Chance, die drei Arbeiter zu retten. Insgesamt stehen auf dem Berg bei Hessisch Lichtenau drei Masten mit unterschiedlicher Höhe – zwischen 40 und 220 Metern.

Diese Google-Karte zeigt den Berg „Hoher Meißner“, auf dem das Unglück passiert ist.

Gondel-Absturz in Hessen: Amt für Arbeitsschutz ermittelt

Laut der „Frankfurter Neuen Presse“ hat das Amt für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des Regierungspräsidiums Kassel die Ermittlungen übernommen. Die Unglücksstelle sei für die Ursachenermittlung abgesperrt, so die Zeitung.

Der Hohe Meißner ist ein wichtiger Sendestandort für den Hessischen Rundfunk, für UKW und digitales Fernsehen. Seit 1955 wird von dem berg gesendet.

Derzeit soll eine neue Antenne entstehen – das teilte der HR erst Ende August mit. Informiert wurden die Zuschauer, da es zu Empfangsstörungen bei jenen kommen kann, die Signale vom Hohen Meißner bekommen. Ob das Unglück mit den Arbeiten (geplant: 30. August bis 30. September) zusammenhängt, ist noch nicht geklärt. (ses/bekö/dpa)

