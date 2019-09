Eltern verstoßen behindertes Leihmutter-Kind Bridget - Aussage macht wütend

Melbourne.. Die Geschichte von Bridget, die in der 25. Woche behindert zur Welt kam und von ihren Eltern nach ihrer Geburt verstoßen wurde, offenbart ein unmoralisches und gewissenloses Geschäft – und rührt dieser Tage Millionen Menschen weltweit. Ein auf der Seite „gofundme.com“ gestarteter Spendenaufruf hat bereits nach kürzester Zeit sein Ziel erreicht.

Das Geld soll direkt für Bridget eingesetzt werden, für ihre täglichen Bedürfnisse wie etwa Kleidung oder andere Lebensmittel. In den Kommentaren zum Spendenaufruf bringen viele Nutzer ihr Entsetzen über die Entscheidung der Eltern, das Kind zu verstoßen, zum Ausdruck. Die Eltern sollen indes bereits die nächste Leihmutter beauftragt haben.

Bridgets Geschichte ist schwer auszuhalten, aber glücklicherweise nun öffentlich. Und womöglich erspart es vielen Kindern ein ähnliches Drama: verstoßen zu werden und ohne Eltern aufzuwachsen.

In Australien und den USA, wo Leihmutterschaft erlaubt ist, wurde die kleine Bridget dank einer Eizellen- und Samenspende ihrer leiblichen amerikanischen Eltern von einer unbekannten Frau in der Ukraine ausgetragen. Doch als sie als Frühchen mit mehreren Behinderungen zur Welt kam, lehnten ihre Eltern ab, sie mit in die USA zu nehmen und als ihr leibliches Kind aufzuziehen.

Es waren Reporter des australischen Senders ABC, die nach wochenlangen Recherchen über Leihmutterschaft auf Bridget stießen. Als sie dann das Kind Ende August ausfindig machen können, lernen sie ein aufgeschlossenes, fröhliches Kind kennen. Auf den Aufnahmen, die für den Sender ABC angefertigt wurden, hat Bridget ihr schönstes Kleidchen an.

Eltern verstoßen Kind von Leihmutter – Das Drama um Bridget

Ihre Pfleger haben die Dreijährige für die Kameraaufnahmen zurechtgemacht. Ein Stirnband mit einer Blume hält die dunkelblonden, halblangen Haare aus dem Gesicht. Die Kleine wirkt auf dem Arm ihrer Kinderkrankenschwester Marina Boyko schmächtig, fast zerbrechlich.

Bridget beim Spielen im Waisenhaus.

Foto: ABC/Foreign Correspondent/Timothy Stevens

Bridget hat fast ihr bisheriges Leben im Krankenhaus verbracht. Sie kam im Februar 2016 zur Welt, ein Frühchen, das nach nur 25 Wochen Schwangerschaft nur 800 Gramm wog. Über ihre Leihmutter ist nichts bekannt. Im März 2019 konnte sie von einem Krankenhaus, in dem sie nach ihrer Geburt bis zu ihrem dritten Lebensjahr lag, in das Waisenhaus Sonechko rund 130 Kilometer außerhalb von Kiew umziehen.

Bridget hat eine verzögerte Entwicklung: Sie kann nur wenige Worte sagen und bisher nicht laufen. „Für mich ist sie das beste, schönste, fröhlichste und intelligenteste Kind, das es gibt“, sagte Marina Boyko dem australischen Sender ABC. Die Aufnahmen lassen erkennen, wie sehr die Krankenschwester ihre kleine Patientin liebt, vor allem dann, wenn sie das kleine Mädchen „Brizzi“ nennt. „Sie versteht, wenn die Leute mit ihr sprechen.“ Boyko hofft, dass Bridget eines Tages sogar laufen lernen wird, sollte sie die richtige Hilfe erhalten. Doch Bridgets Situation ist kompliziert.

Ihre Eltern wollten ein Kind mit einem Hollywood-Lächeln

Ihre US-Eltern Matthew Scott Etnyre (39) und Irmgard Pagan (61) haben Bridget damals „bestellt“ und gleich nach ihrer Geburt verstoßen. Nachdem Bridget nicht das perfekte Baby war, das sich das amerikanische Paar vorgestellt hatte, weigerte es sich, seine Tochter mit in die USA zu nehmen. „Man kann ein Kind nicht beurteilen, sobald es geboren ist. Wir mögen dieses Kind nicht, wir wollten, dass es schon bei der Geburt ein Hollywood-Lächeln hat.“ Das sollen Bridgets leibliche Eltern Boyko damals mitgeteilt haben.

„Ich würde gerne zu ihnen sagen, dass sie eine tolle Tochter haben“, sagt die Krankenschwester. Die Ukrainerin hat bereits mehrmals versucht, die Eltern über soziale Medien zu kontaktieren und sie über Bridgets Fortschritte zu informieren. Auf Anfrage des australischen Senders ABC stritt der Vater der Dreijährigen die Anschuldigung, seine Tochter verstoßen zu haben, zwar nicht ab, wollte sich aber auch nicht dazu befragen lassen. Wie offizielle Dokumente belegen, bat das US-Paar, alle lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden und Geräte abzustellen.

Da war Bridget fünf Monate alt. Das Baby sei nicht in der Lage, ein normales Leben zu führen, lautete die Begründung. Das Krankenhaus ignorierte die über ein US-Konsulat beglaubigte Anweisung damals. Bridget überlebte und erholte sich schnell.

Eine Adoptivfamilie, die sie liebt, wäre das Wichtigste für Bridget

Heute ist ihre Zukunft ungewiss. Die ukrainische Agentur Biotexcom, die Bridgets Leihmutter damals vermittelte, streitet jede Verantwortung ab. Der Inhaber Albert Tochilovsky behauptet gegenüber ABC, eine Konkurrenzfirma habe seinen Namen missbraucht und wäre eigentlich für Bridgets Fall verantwortlich. Laut der zuständigen Behörde in der Ukraine ist die Situation Bridgets kein Einzelfall.

Die Dreijährige ist wie andere Betroffene durch ihre ungewöhnliche Situation staatenlos, doch laut ABC wird sie in den kommenden Wochen Ukrainerin und kann dann adoptiert werden. „Eine Familie zu finden, die sie liebt, ist die wichtigste Sache für Brizzi“, sagte Marina Boyko. Finde sie keine Familie, müsse Bridget mit sieben Jahren in ein anderes Heim umziehen, in dem sie weniger Therapie und Förderung für ihre Weiterentwicklung zur Verfügung habe.

Viele Spenden für Bridget gesammelt

Auf einer im Netz eingerichteten Spendenseite wurde bereits in kürzester Zeit das Ziel von 2000 US-Dollar für Bridget überschritten - bei nicht mal 100 Spender wurden bereits mehr als 11.000 US-Dollar gesammelt. In den Kommentaren schreiben viele, wie sie schockiert vom Schicksal der Kleinen seien.

„Es ist verheerend zu sehen, dass Kinder wie Bridget so viel leiden müssen. Unsere Aufgabe als Gesellschaft ist es, zu helfen.“

„Es gibt so viele schreckliche Dinge, die in unserer Welt passieren. Ich hoffe, die kleine Bridget findet jemand, der sie jeden Tag liebt.“

„Dieses schöne kleine Mädchen verdient eine Zukunft voller Liebe und Fürsorge.“

Bridgets leiblichen Eltern sollen, so der TV-Sender, unterdessen eine neue Leihmutter in der Ukraine gefunden haben. Sie soll aktuell Zwillinge für das US-Paar austragen.