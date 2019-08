Helmut Krauss ist tot - Er war der Nachbar von Peter Lustig in "Löwenzahn"

Mainz.. Helmut Krauss ist tot. Der Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher verstarb bereits am vergangenen Montag im Alter von 78 Jahren, wie das ZDF mitteilt. Krauss war im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor allem für seine Rolle in „Löwenzahn“ bekannt, wo er den Nachbarn von Peter Lustig, Hermann Paschulke, spielte.

„Die ZDF-„Löwenzahn“-Redaktion erinnert sich an Helmut Krauss als jemanden, der das Leben mitten in der stressigsten Arbeit zu genießen wusste. Die Schauspielerei war ihm eine Herzensangelegenheit, insbesondere genoss er den inspirierenden Kontakt und Austausch mit seinen jüngeren Schauspielkolleginnen und -kollegen“, hieß es in der Mittelung des ZDF. Zuletzt hatte er im Juni für „Löwenzahn“ vor der Kamera gestanden – also rund 38 Jahre nach dem Dreh seiner ersten Folge der beliebten Kindersendung.

Helmut Krauss war die Synchronstimme von Samuel L. Jackson

Krauss war zudem bekannt als Synchronsprecher für zahlreiche prominente Schauspieler, unter anderem für Marlon Brando und Samuel L. Jackson. Für das bekannte Hörspiel-Format „Die drei Fragezeichen“ ging er als Sprecher auf Deutschland-Tour. Auf der Facebook-Seite von „Die drei Fragezeichen“ wird Krauss gedankt, dass er die Live-Shows „mit seinem und seiner markanten Stimme beehrt“ habe. Auch auf zahlreichen Theaterbühnen und in vielen Fernsehfilmen wirkte der in Augsburg geborene Künstler mit.

Ziemlich genau vor dreieinhalb Jahren war Krauss’ prominenter „Löwenzahn“-Partner verstorben: Peter Lustig starb am 23. Februar 2016, ebenfalls im Alter von 78 Jahren. Der gelernte Rundfunktechniker hatte „Löwenzahn“ erfunden – als eine Art Neuauflage der 1979 angelaufenen Sendung „Pusteblume“. 24 Jahre lang erklärte, tüftelte, zimmerte er vor der Kamera, bis es 2005 wegen seiner Lungenkrebs-Erkrankung nicht mehr ging.

Die für ihn typische „Löwenzahn“-Latzhose trug er selbst, als ihm der damalige Bundespräsident Horst Köhler 2007 das Bundesverdienstkreuz verlieh.

Der legendäre Moderator der ZDF-Kindersendung „Löwenzahn“, Peter Lustig, ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren in der Nähe von Husum im Kreise seiner Familie, teilte das ZDF mit. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

„Über 25 Jahre war er eine Institution im deutschen Kinderfernsehen und das Gesicht der ZDF-Kultsendung „Löwenzahn““, sagte Programmdirektor Norbert Himmler. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

„Wir werden den Mann, der Kinder und Erwachsene immer wieder zu überraschenden Erkenntnissen geführt hat, in lebendiger Erinnerung behalten“, sagte ZDF-Programmdirektor Himmler. Hier ist Lustig mit Schauspieler Helmut Krauss (re) zum 25-jährigen Jubiläum der Kindersendung zu sehen,... Foto: Strussfoto / imago

...der wie Ursula Staack (li) zum Ensemble der Sendung gehörte. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Mehrere Generationen von Kindern, aber auch von Eltern, kannten den Mann mit der Latzhose und Nickelbrille, der in seinem Bauwagen lebte und Natur und Technik einfach und verständlich erklären konnte. Seit 8. Oktober 2006 ist Guido Hammesfahr (li) als Fritz Fuchs in der Nachfolge von Peter Lustig der Moderator der Kinder-Fernsehreihe „Löwenzahn“. Foto: Antje Dittmann / dpa



Lustig war gelernter Rundfunkmechaniker und studierter Elektrotechniker – er kam als Tonmeister zum ZDF. Bei einer Fernsehproduktion für die Sendung Pusteblume 1979 beim ZDF wurde Lustig als Moderator und Hauptdarsteller entdeckt. Er blieb dies auch nach der Umbenennung der Sendung in „Löwenzahn“. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Mehr als zehn Jahre wohnte der charismatische Nickelbrillen-Träger mit seiner Frau Astrid Berge in Bohmstedt auf dem Fresenhof in der Nähe von Husum, bevor beide 2014 nach Berlin zogen. Hier sind beide beim ZDF Sommertreff 2012 im Kolonnadenhof der Museumsinsel in Berlin zu sehen. Foto: imago stock&people

Insgesamt war Lustig in 197 Episoden der Kindersendung zu sehen – anlässlich des 30. Geburtstags der Kindersendung posiert er mit der typischen Blume. Foto: imago stock&people

Am 4. September 2007 wurde ihm von Bundespräsident Horst Köhler das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Foto: imago stock&people

Er erlangte mit seinen Auftritten schnell Kultstatus. Foto: imago stock&people / imago/teutopress



In den 1980er Jahren gehörte Lustig der spirituellen Osho-/Bhagwan-Bewegung an. Foto: Britta Pedersen / dpa

In zweiter Ehe war er mit Elfie Donnelly verheiratet – Autorin von „Bibi Blocksberg“ und „Benjamin Blümchen“. Foto: Sven Simon / imago

Peter lustig hinterlässt vier Kinder sowie neun Enkel. Foto: ZDF/Wolfgang Lehmann



(ba)