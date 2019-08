Dayton: Unfall mit geklautem Polizeiauto – zwei Kinder gestorben

Washington/Dayton.. Weil er mit mehr als 150 Kilometern pro Stunde bei Rot über eine Kreuzung fuhr, sind jetzt zwei Kinder tot: In Dayton im US-Bundesstaat Ohio hat ein Mann eine schwere Karambolage mit einem gestohlenen Polizeiauto verursacht.

Die Polizei in Dayton teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, in den Unfall seien mehrere Fahrzeuge verwickelt worden. In einem der betroffenen Autos saßen demnach ein Erwachsener und sieben Kinder. Zwei der Kinder seien ums Leben gekommen, ein drittes sei in einem kritischen Zustand. Mehrere weitere Personen seien verletzt worden.

Tödliche Karambolage mit Polizeiauto: Verdächtiger in Klinik

Polizisten sind nach dem schweren Unfall in Dayton im Einsatz.

Foto: Cory Frolik / dpa

Auch der Verdächtige sei im Krankenhaus, aber in stabilem Zustand, hieß es. Der Mann soll vor dem Unfall eine andere Person mit einem Messer verletzt haben. Danach sei er ersten Ermittlungen zufolge zunächst in seinem eigenen Wagen davongefahren, dann während der Fahrt von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Als Polizisten zu dieser ersten Unfallstelle kamen, habe er den Polizeiwagen gestohlen und sei geflüchtet. Danach habe er den zweiten, tödlichen Unfall verursacht.

Die Stadt Dayton war vor wenigen Wochen durch eine verheerende Schussattacke in die Schlagzeilen geraten. Anfang August hatte ein Schütze dort neun Menschen getötet – darunter war auch seine Schwester.

(dpa/cho)