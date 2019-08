Amazonas-Regenwald brennt: Karten zeigen riesige brennende Flächen

Berlin.. Der Amazonas-Regenwald in Brasilien brennt - seit Wochen. Die dunklen Rauchwolken, die von den Waldbränden im größten Regenwaldgebiet der Erde ausgehen, sind inzwischen auch aus dem All deutlich zu sehen. Wann das Feuer gelöscht werden kann, ist unklar. Gerade erst hat die für die Jahreszeit eher typische trockene Phase begonnen. Das erschwert die Löscharbeiten nur weiter.

Weltweit reagieren Menschen geschockt auf das Schicksal des Regenwaldes, der auch als Lunge unseres Planeten bezeichnet wird. Grund dafür ist die Sonderrolle, die dem Regenwald beim Klimaschutz zuteil wird. Die Bäume binden CO2, wandeln es um und geben es als Sauerstoff an die Umwelt ab. So wichtig ist der Amazonas-Regenwald fürs Klima.

Amazonas-Regenwald: Karten zeigen verheerende Lage

Zudem wird durch das Feuer noch mehr des bei Feuern entstehenden Kohlenstoffmonooxid (CO) an die Umwelt abgegeben. Wie viel das genau ist, lässt sich auf interaktiven Karten von „Windy.com“ aus dem Netz ablesen. Farbmarkierungen dienen dabei als Legende.

Rot bedeutet, dass an diesen Stellen besonders viel CO freigesetzt wird. Das könnte ein Rückschluss darauf sein, wo genau die Brandherde im Amazonas-Regenwald liegen.

Darüber hinaus können Nutzer auch andere Filter-Möglichkeiten wie etwa auch die Temperatur, Wolken oder auch den Staubgehalt einstellen. Die Daten bezieht „Windy.com“ direkt vom „Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage“.

Regenwald in Brasilien - So viele Feuer gab es noch nie

Die Lunge der Welt brennt: Die Waldbrände im Amazonas-Regenwald gefährden das Weltklima. 2019 gab es Zehntausende Brände. Die Regenwaldfläche schwindet immer weiter. Foto: BRUNO KELLY / Reuters

Was auch an der Politik des brasilianischen Präsidenten liegt. Er hat den Regenwald als Rohstoffquelle freigegeben. Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

Allein in der ersten Augusthälfte gab es Tausende Brände. Oft sind mit Absicht gelegte Feuer dafür verantwortlich, um freie Flächen für den Anbau von Getreide oder Soja zu haben. Foto: BRUNO KELLY / Reuters

Die Auswirkungen des Feuers sind kaum abzuschätzen. In Brasilien stehen etwa 60 Prozent des Regenwaldes im Amazonas-Gebiet. Foto: BRUNO KELLY / Reuters

Die Brände lassen sich nicht nur auf Trockenheit zurückführen. Foto: BRUNO KELLY / Reuters



Der Amazonas-Regenwald bedeckt weite Teile Südamerikas. Foto: Isaac Risco-Rodriguez / dpa

Dass es zu Waldbränden in dem Gebiet kommt, ist keine Seltenheit. Dieses Foto datiert aus dem Jahr 2013. Foto: REUTERS / NACHO DOCE / Reuters

Rauch steigt aus dem Regenwald auf. Das Foto ist eine Woche alt, inzwischen sind die deutlichen größeren Rauchwolken im Weltall zu sehen. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

Die meisten Brände wurden zuletzt im Bundesstaat Mato Grosso im Süden des Amazonasgebiets gemeldet. Foto: Lauren Dauphin / dpa

Aus dem Weltall sind die Schäden des Waldbrandes deutlich zu sehen. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters



In den vergangenen Monaten hat sich die Anzahl der Brände vervielfacht. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

Wann das Feuer gelöscht werden kann, ist unklar. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters



Eine etwas deutlichere Grafik bietet das Projekt „InfoAmazonia“, das nach eigenen Angaben ein Netzwerk von Journalisten und internationalen Organisationen ist. Das Besondere: Die Karte zeigt nicht nur die Feuer im Amazonas-Regenwald in den vergangenen 24 Stunden an. Darüber hinaus gibt sie auch an, wie häufig es in bestimmten Regionen des Amazonas-Regenwaldes zu Feuern kommt.

Und hier gab es allein in den vergangenen Wochen so viele Brände wie noch nie: Die Zahl der Brände im Amazonas-Regenwald stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 83 Prozent. Nur in der vergangenen Woche gab es Inpe zufolge fast 10.000 Brände im Amazonas-Regenwald. (bekö)