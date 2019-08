Tatra-Gebirge in Polen: Tote und Verletzte nach heftigen Unwettern

Berggipfel in der Tatra in der Abendsonne: Es hatte ein heftiges Unwetter gegeben, mindestens zwölf Menschen starben.

Berlin.. Ein heftiges Unwetter ist Donnerstag über das Tatra-Gebirge in Polen gezogen – mit fatalen Folgen: Mindestens zwölf Personen sind von Blitzen getroffen worden, berichten polnische Medien, mindestens drei starben in der Nähe von Giewont.

Auch an weiteren Orten soll es Verletzte und möglicherweise Tote geben. Laut Rettungsdienst handele es sich bei zwei der Toten um einen Erwachsenen und ein Kind, genauere Angaben zur Identität der bisherigen Opfer gibt es noch nicht.

Rettungshubschrauber suchten nach weiteren Opfern, vier waren im Einsatz und brachten die ersten Verletzten am Nachmittag in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Laut „TVN24“ sei der Blitz in ein großes Metallkreuz eingeschlafen – unweit des Kreuzes in einem Wintersportzentrum hätten sich demnach viele Touristen aufgehalten.

Gewitter in Tatra-Gebirge – mindestens 22 Verletzte, Krisenstab eingerichtet

Laut des polnischen Internetportals sei ein Krisenstab eingerichtet worden. Vorrangig sei die Suche nach weiteren Opfern. Berichtet wird auch von Verletzten, nach derzeitigem Stand offenbar mindestens 22 Personen.

Auf dieser Google-Karte ist zu sehen, wo das Tatra-Gebirge in Polen liegt.

Ein Wanderer berichtet auf „TVN24“ es habe keine Hinweise auf ein Gewitter gegeben. „Meine Frau und ich gingen nach Giewont, wir waren auf halbem Weg, als wir Donner hörten.“ Jemand habe vermutet, es sei ein Flugzeug, „aber es stellte sich als Sturm heraus. Es donnerte aus jedem Winkel.“ Er habe vorher die Wetterberichte überprüft, nichts deutete auf einen Sturm hin.“

Im Tatra-Gebirge sind erst vor wenigen Tagen polnische Forscher in einer Höhle eingeschlossen worden. (ses)