Stade: Polizist erschießt Asylbewerber nach Angriff

Stade/Hamburg.. Ein Stader Polizist hat bei einem Einsatz in Bützfleth, im Landkreis Stade, einen 20-Jährigen erschossen. Am Sonnabend wurde gegen 19.45 Uhr war in der Leitstelle ein Notruf eingegangen. In einem Mehrfamilienhaus in Bützfleth würden sich zwei Personen streiten, so schilderte der Anrufer.

Da es sich bei dem mutmaßlichen Verursacher des Streits um einen der Polizei bereits von anderen Vorfällen bekannten, Anfang 20-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan handelte, wurden vorsorglich zwei Streifenwagen zum Tatort entsandt. Als die ersten Polizisten an der Erdgeschosswohnung des Mannes ankamen und ihn durch ein offenes Fenster ansprachen, reagierte der 20-Jährige nicht. Angriff mit einer Hantelstange Kurze Zeit später traf die zweite Streifenwagenbesatzung ein. Die Beamten betraten die Wohnung. Der junge Asylbewerber, so schildert es die Polizei, habe dann eine Hantelstange aus Eisen ergriffen und sei auf die Beamten losgegangen. Die Polizisten setzten Pfefferspray gegen den Aggressor ein, doch das Spray zeigte offenbar keine Wirkung. Einer der Beamten zog seine Dienstwaffe und schoss auf den Angreifer. Der 20-Jährige wurde dabei getroffen und lebensgefährlich verletzt. Die sofort eingesetzte Notärztin und eine Rettungswagenbesatzung konnten ihm nicht mehr helfen, er erlag kurze Zeit später seinen Schussverletzungen. Das 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Cuxhaven hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die anderen fünf Bewohner des Hauses kamen in andere Unterkünfte. (jel/HA) Dieser Text ist zuerst auf abendblatt.de erschienen.