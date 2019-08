low angle close-up of side of German police car

Berlin.. Sie wollten Fische kaufen – und haben ihr Kind einfach im Geschäft für Tierbedarf vergessen: Eltern ließen versehentlich ihr Baby zurück. Dessen Geschwisterchen (5) forderte offenbar so viel Aufmerksamkeit ein, dass sich Mutter und Vater kurzzeitig nicht einmal an den restlichen Nachwuchs erinnerten.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Die Polizei berichtete am Samstag von dem Fall – Kunden hatten die Behörde informiert, nachdem sie den verwaisten Säugling in einem Körbchen im Laden entdeckt hatten. Von den Eltern war weit und breit nichts zu sehen.

Eltern vergessen Baby: Geschwisterkind in Trotzphase lenkte alle ab

Eine sofortige Nachfrage bei den Angestellten ergab laut Polizei, dass das Kleinkind möglicherweise von einem einkaufenden Paar abgestellt worden sei, um Fische kaufen können. Die beiden waren offensichtlich derart mit ihrem anderen Kind beschäftigt, dass sie den Babykorb vergaßen. Wie die Polizei verständnisvoll mitteilte, befände sich das fünfjährige, ältere Geschwisterkind „in der Trotzphase“.

In dem dadurch ausgelösten Tohuwabohu hätte die Familie schlicht und ergreifend die Aufmerksamkeit auf ihr Erstgeborenes fokussiert – und den Familienneuling vergessen. „Zwischenzeitlich kümmerte sich eine verständigte Streife des Polizeireviers Weinheim und eine zufällig anwesende Kinderkrankenschwester um den Säugling“, berichtet die Polizei.

Eltern kamen völlig aufgewühlt wieder in Zoogeschäft an

Die völlig aufgewühlten Eltern meldeten sich nach knapp einer Stunde, nachdem sie den „Verlust“ festgestellt hatten und fuhren umgehend zu dem Zoo-Geschäft zurück. Sie gaben an, davon ausgegangen zu sein, dass das Baby im Maxi-Cosi auf dem Rücksitz ist und schläft. „Ihre Tochter wurde ihnen wohlbehalten zurückgegeben. Die Kleine hat von dem Ganzen zum Glück nicht allzu viel mitbekommen“, so die Ermittler.

Im Kieler Schrevenpark hatte die Polizei im Mai ein umherirrendes Kleinkind aufgegriffen – es war offenbar von Erziehern vergessen worden. Die Eltern erheben schwere Vorwürfe. Immer wieder kommt es auch vor, dass Eltern Kinder im Auto vergessen oder bewusst zurücklassen. Dabei besteht vor allem im Sommer akute Lebensgefahr – in den USA sind in mehreren Fällen dieses Jahr Kinder in heißen Autos gestorben. (ses)