Dunja Hayali: So will Grünen-Chef Habeck das Fliegen überflüssig machen

Grünen-Chef Robert Habeck zu Gast in der ZDF-Talkshow Dunja Hayali.

Es war der erste TV-Auftritt von Carola Rackete. Doch am Ende drehte sich beim Hayali-Talk alles um den Grünen-Chef Robert Habeck.

Berlin.. Am liebsten hätte der Landwirt auf den Tisch gehauen. „Sie neigen dazu, die Geschichten nicht zu Ende zu erzählen“, schnaubte Thorsten Riggert. Was den Bauern aus Niedersachsen so erzürnt hat? Robert Habeck. Oder besser gesagt: dessen Partei, die Grünen.