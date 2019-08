Unfall mit Pferdekutsche: Kegelclub verunglückt – vier Schwerverletzte

Eine Pferdekutsche ist in der Lüneburger Heide vom Weg abgekommen und umgekippt. 14 Menschen wurden verletzt. (Symbolfoto)

Eine Pferdekutsche ist in der Lüneburger Heide vom Weg abgekommen und umgekippt. Vier Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Unfall Schwerer Kutschen-Unfall in Lüneburger Heide – 14 Verletzte

Egestorf.. Bei einem dramatischen Unfall mit einer Pferdekutsche sind am Donnerstag in der Lüneburger Heide 14 Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. In Lebensgefahr befand sich keines der Opfer.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erlitten neun Menschen leichte Verletzungen, darunter auch die Kutschenführerin. Vier Insassen wurden schwer verletzt. Sie und einige Leichtverletzte kamen in Krankenhäuser.

Kutschen-Unfall: Alle Ausflügler älter als 60 Jahre

Das Fuhrwerk war um 11 Uhr aus dem niedersächsischen Egestorf (Landkreis Harburg) gestartet. Nach nur 300 Metern in einer leicht abschüssigen Linkskurve war es nach Angaben eines Polizeisprechers nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen fuhr eine Böschung hinauf und kippte daraufhin nach links um.

Die Kutscherin (51) erlitt einen Schock, blieb den Polizeiangaben zufolge ansonsten unverletzt. „Alle Teilnehmer an dem Ausflug waren älter als 60 Jahre“, sagte der Polizeisprecher. Kinder kamen demzufolge nicht zu Schaden.

Pferde sollen nicht durchgegangen sein

„Warum die die Kutsche vom Weg abkam, ist aber noch unklar“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Pferde seien nicht durchgegangen, heißt es. Es gab auch keine weiteren Unfallbeteiligten.

Bei der verunglückten Gruppe soll es sich nach Informationen des „Hamburger Abendblatts“ um Mitglieder eines Hamburger Kegelclubs handeln. Die Verletzten wurden von insgesamt sechs Notfallseelsorgern betreut. In der Lüneburger Heide bieten mehrere Unternehmen Kutschfahrten an.

Ende März war eine Siebenjährige bei einem Reitturnier im Münsterland gestorben. Ihr Pferd stürzte bei der Siegerehrung und begrub das Mädchen unter sich. Auf der A7 musste Anfang Juni ein Pferd eingeschläfert werden, nachdem es seinen Anhänger zerstört hatte. (dob/J.R.)

• Dieser Text ist zuerst auf abendblatt.de erschienen.