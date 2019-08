El Paso: Offenbar Schüsse in Supermarkt - Berichte über Tote

In einem Einkaufszentrum in El Paso, Texas sollen Schüsse gefallen sein. Die Polizei ruft die Menschen auf, die Gegend zu meiden.

Polizeieinsatz Schüsse in Einkaufszentrum in Texas – Berichte über Tote

El Paso.. Die Polizei in El Paso im US-Bundesstaat Texas warnt vor einem aktiven Schützen in einem Einkaufszentrum. In einem Supermarkt sollen demnach Schüsse gefallen sein. „Halten Sie sich vom Einkaufszentrum Cielo Vista fern“, twitterte die Polizei gegen 11 Uhr (Ortszeit).

Es gebe Berichte von mehreren Schützen, hieß es wenig später. Die Polizei und auch das FBI seien in dem Gebiet im Einsatz.

Active Shooting Stay away from Cielo Vista Mall Area. Scene is Still Active. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

Schüsse in El Paso – Berichte über Verletzte und Tote variieren

Ort der Schießerei soll eine Walmart-Filiale sein. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Bestätigt ist das noch nicht, die Lage ist unübersichtlich. Informationen über Verletzte oder Tote variieren. Es gibt US-Medien, die von bis zu 18 Toten berichten, andere von zahlreichen Verletzten.

CNN zitiert die Stabschefin des Bürgermeisters von El Paso, Dee Margo mit den Worten, es gebe mehrere Tote. Verdächtige seien in Gewahrsam, sagte Olivia Zepeda demnach. Über die genau Zahl der Toten und Verletzten sagte sie nichts, ebensowenig über die Zahl der Menschen in Polizeigewahrsam.

Walmart-Mitarbeiter fliehen in benachbarte Restaurants

Der Manager eines Restaurants in der Nähe der Supermarkt-Filiale sagte dem Sende CNN, drei Mitarbeiter von Walmart hätten Zuflucht in seinem Restaurant gesucht. Mehrere Geschäfte seien bereits geschlossen, hieß es. Mitarbeiter mehrerer Restaurants in der Nähe berichteten von Polizisten und Hubschraubern, Menschen seien geflohen.

Diese Google Karte Zeit, wo sich das Einkaufszentrum in El Paso befindet.

Erst am Dienstag waren zwei Menschen im Bundesstaat Mississippi in einem Walmart durch Schüsse getötet worden. Am Wochenende hatte ein 19-Jähriger während eines Festivals in der Kleinstadt Gilroy in Nordkalifornien das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Der Schütze wurde von Polizisten am Tatort erschossen. (sdo/dpa)