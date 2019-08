„Das Wacken Open Air hat einen ganz besonderen Geist“

Sebastian „Seeb“ Levermann aus Arnsberg ist mit seiner Heavy-Metal-Band Orden Ogan 2010 und 2016 in Wacken aufgetreten.

Am Donnerstag startet das Wacken Open Air. Der Arnsberger Sebastian Levermann kennt das weltgrößte Heavy-Metal-Festival aus dem Eff-Eff.

Wacken/Arnsberg.. Richtung Norden und dann immer geradeaus. Tausende Fahrzeuge rollen in diesen Tagen mit dem Schriftzug W:O:A auf der Heckscheibe in die Zweitausend-Seelen-Gemeinde Wacken im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg. Am Donnerstag wird das größte Heavy-Metal-Festival der Welt – das Wacken Open Air (W:O:A) – eröffnet. Der Arnsberger Sebastian „Seeb“ Levermann ist ein alter Wacken-Hase – als Fan und als Mitwirkender auf der Bühne. Der 37 Jahre alte Musikproduzent ist Sänger von Orden Ogan – nach Expertenmeinung die erfolgreichste Heavy-Metal-Band im Sauerland. Eine Formation, die auch bundesweit. für Schlagzeilen sorgt: Das Album „Gunmen“ schaffte es 2017 auf Platz 8 der deutschen Charts.