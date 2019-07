Riesen-Wels: Angler fängt 2,21-Meter-Fisch im Rhein - Peta ist wütend

Oberhausen.. So ein Fang ist nicht nur selten, er ist wirklich spektakulär: Ein Angler in Oberhausen zog einen mehr als zwei Meter langen, mehr als 80 Kilogramm schweren Wels auf dem Rhein.

Die Freude über das Anglerglück währte nicht lange. Denn die Tierschutzorganisation Peta hat den 36-Jährigen direkt angezeigt. Der Vorwurf: Weil er den Wels zwei Stunden lang am Haken hatte, bevor er ihn zurück ins Wasser warf, handele es sich um Tierquälerei.

In den Morgenstunden des 20. Juli machte der Oberhausener Angler Tobias Czarnecki im Rhein den Fang seines Lebens: ein Wels, 80 Kilogramm schwer; 2,21 Meter lang. Jetzt erstattet die Tierschutzorganisation Peta Anzeige gegen den 36-Jährigen.

Der rund 30 Jahre alte Wels zappelte rund zwei Stunden am Angelhaken, erst dann konnte Tobias Czarnecki den Rekordfang in Höhe der Emschermündung an Land ziehen. Später setzte er den Fisch zurück ins Wasser.

Das nehmen die Tierschützer von Peta nun zum Anlass für ein juristisches Vorgehen gegen den angelbegeisterten Maurer aus Oberhausen-Königshardt. Peta hat nach eigenen Angaben Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Duisburg gestellt. Die Tierschutzorganisation erklärt: „Wir sehen in dem Verhalten des Anglers einen Verstoß gegen Paragraf 17 Absatz 2b des Tierschutzgesetzes, nach dem keinem Wirbeltier länger anhaltende Schmerzen und Leiden zugefügt werden dürfen.“

Peta: Mit „Catch and Release“ quälen Angler Fische

Beim Angeln und anschließendem Freilassen von Fischen, dem sogenannten Catch and Release, werde den schmerzempfindlichen Tieren starkes Leid zugefügt, wie in diesem Fall dem Wels. Das Tier, so unterstreichen die Tierschützer, sei über einen längeren Zeitraum „erheblichen Qualen und Todesangst“ ausgesetzt gewesen.

In einer aktuellen Pressemitteilung zitiert Peta die Fachfrau Dr. Tanja Breining, die als Meeresbiologin und Fachreferentin für Fische und Meerestiere für die Tierschutzorganisation tätig ist. „Könnten Fische ihre Schmerzen durch laute Schreie ausdrücken, würde niemand mehr behaupten, Angeln sei ein sportliches oder gar friedliches Hobby.“

Catch and Release bedeute für Fische enormen Stress und oftmals Verletzungen, argumentieren die Tierschützer. Viele der traumatisierten Tiere würden infolge dieser Tortur sterben.

Peta: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Peta verweist auf Verfügungen des Amtsgerichts Lemgo vom 31. März 2011 (Az.: 25 Cs-22-Js 86/10-194/10), in denen ausdrücklich festgestellt worden sei, dass es sich beim Catch and Release um eine strafbare Handlung handele. Auch das Oberverwaltungsgericht Münster habe am 3. Juli 2015 (Az.: 20 B 209/15) ausgeführt, dass beim Ausüben der Catch-and-Release-Praxis kein vernünftiger Grund bestehe, den Tieren Schmerz und Leid zuzufügen, und dass diese Praxis somit gegen das Tierschutzgesetz verstoße.

Vergangenen Dezember sei ein Catch-and-Release-Angler zu einer Geldbuße von 200 Euro verurteilt worden, ergänzt die Tierschutzorganisation Peta in ihrer aktuellen Mitteilung. Bereits 2016 habe Ex-Fußballprofi Klaus Augenthaler in einem vergleichbaren Fall mehr als 3000 Euro Geldbuße gezahlt.

Zahlreiche Schmerz-Rezeptoren im Kopf- und Mundbereich

Die Tierschützer gehen mit Blick auf den Rekordfang im Rhein noch weiter ins Detail: Die britische Biologin Lynne Sneddon habe nachgewiesen, dass Fische im Kopf- und Mundbereich, also genau dort, wo der Angelhaken das Gewebe durchbohre, zahlreiche Schmerz-Rezeptoren hätten.

Fische würden konkretes Schmerzverhalten zeigen: „Sie bewegen sich ruckartig, reiben ihren Mund am Beckenrand, stellen die Nahrungsaufnahme ein und ihre Atemfrequenz erhöht sich“, erklärt Peta. Gebe man ihnen Schmerzmittel, würden sie dieses Verhalten wieder einstellen.

Auch das Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, komme in einer Stellungnahme für die Bundesregierung zu dem Schluss, dass „Fische zur Schmerzwahrnehmung fähig sind und als sensible Lebewesen behandelt und geschützt werden sollten“. Peta unterstreicht: „Wir sprechen uns generell gegen das Angeln und den Fischfang aus und unterstützen die 2017 ins Leben gerufene Weltkampagne zur Abschaffung der Fischerei.“

