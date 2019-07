"The Masked Singer"-Finale auf ProSieben geht in Verlängerung

Am Donnerstag läuft auf ProSieben das Finale des Quotenerfolgs „The Masked Singer“. Wer sind die fünf Kandidaten unter den Masken?

ProSieben-Show „The Masked Singer“: So geht es nach dem Finale weiter

Berlin.. Es ist der große Quotenerfolg des Sommers für ProSieben – und die zweite Staffel im Jahr 2020 bereits beschlossene Sache. Doch zuerst sind die Fans von „The Masked Singer“ voller Vorfreude auf Donnerstag. Denn: Dann wird auf ProSieben die erste Staffel beendet. Die letzten Rätsel werden dann gelöst.

Im Internet wird heftig spekuliert, viele machen auch Witze über abenteuerliche Prognosen der Jury-Mitglieder Collien Ulmen-Fernandes, Ruth Moschner und Max Giesinger. Dabei ist gerade bei dem Astronauten eine Vermutung besonders naheliegend. Denn ein nicht unbekannter Sänger hat just zum Finale einen anderen Auftritt abgesagt: Max Mutzke. Alles zu Spekulationen und

The Masked Singer: Das finale am Donnerstag – was bekannt ist

Im Rennen sind noch der Engel, der Grashüpfer, der Astronaut, der Kudu und das Monster

Tipps sind unter anderem Max Mutzke und Bülent Ceylan

Mutzke hat einen Auftritt am 1. August abgesagt – wegen der Finalteilnahme?

Es wird weitergehen: Die zweite Staffel ist beschlossene Sache, sie läuft 2020

Donnerstag fallen die Masken – fünf Wesen müssen noch enttarnt werden

Am Donnerstag fallen die Masken beim Finale der ProSieben-Sendung „The Masked Singer“. Dann wird auch endgültig geklärt, wer hinter den Masken von Engel, Grashüpfer, Astronaut, Kudu und Monster steckt. Ein Prominenter könnte sich vielleicht schon vorm Finale verraten haben.

Mit jeder Folge ist die Quote gewachsen, immer mehr Deutsche rätseln mit: Ist Max Mutzke der schwerelose Astronaut, ist das pinke Monster die Boxerin Susi Kentikian und verbirgt sich hinter der Maske des Engels wirklich Comedian Bülent Ceylan?

Der Jury aus Collien Ulmen-Fernandes, Ruth Moschner und Max Giesinger bleibt nur noch dieses Finale am Donnerstagabend (20.15 Uhr ProSieben), die Identitäten der fünf verbleibenden Sänger zu enttarnen. Unter anderen halfen die Sänger Samu Haber und Sasha als Gast-Juroren bisher mit.

„The Masked Singer“ Tippspiel: Warum Max Mutzke der Astronaut sein könnte

Auf Facebook und Twitter wird parallel zur Show mitgeraten. Im Halbfinale verfolgten bereits 3,16 Millionen Menschen die Auftritte vom Grashüpfer und Co., die Quote lag bei 14 Prozent und ließ alle anderen Sendungen zur gleichen Zeit hinter sich. Bei den 14- bis 29-Jährigen schauten sogar 29 Prozent zu.

Fällt nur mir auf, dass das Monster sich vor Freude genauso auf den Boden schmeißt wie Evelyn als sie im Dschungel gewonnen hat?! #TheMaskedSinger — Eva Sophie (@EvaSophiie) July 25, 2019

Das sind die Tipps der Jury und der Zuschauer:

Der Astronaut: Smudo (Max Giesinger), Nelson Müller (Ruth Moschner), Adel Tawil (Collien Ulmen-Fernandes), Max Mutzke oder Andreas Bourani (Online-Ratespiel auf themaskedsinger.de)

Der Engel: Luke Mockridge (Ruth Moschner), Der Graf (Max Giesinger), Bülent Ceylan (Collien Ulmen-Fernandes) oder Marius Müller-Westernhagen (Online-Ratespiel)

Der Grashüpfer: Mirco Nontschew (Ruth Moschner), Tom Beck (Max Giesinger), Gil Ofarim (Collien Ulmen-Fernandes), Jan Josef Liefers oder Jérôme Boateng (Online-Ratespiel)

Der Kudu: Stefan Raab (Ruth Moschner), Jay Kahn (Max Giesinger), Daniel Aminati, Donald Trump (Online-Ratespiel)

Das Monster: Enie van de Meiklokjes (Ruth Moschner), Evelyn Burdecki, Lena Meyer-Landrut (Online-Ratespiel), Susi Kentikian (Max Giesinger) oder Jella Haase (Collien Ulmen-Fernandes)

Wer verbirgt sich hinter der Figur des Grashüpfers bei „The Masked Singer“?

Foto: Henning Kaiser / dpa

Die Spekulationen in den sozialen Medien reißen auch nach der vorletzten Show nicht ab.

Beim leichtfüßigen, ein bisschen schwerelosen Astronauten tippen die meisten Fans auf Max Mutzke. Der 38-Jährige wurde bekannt, weil er 2004 für Deutschland beim Eurovision Song Contest gesungen hat. Mit seinem eindringlichen Auftritt holte er damals den achten Platz für Deutschland.

Jetzt wurde bekannt, dass Mutzke einen Auftritt abgesagt hat, der eigentlich am 1. August bei den Burgfestspielen Dreieichenhain geplant war – am Tag des „The Masked Singer“-Finales. Die Absage beim Veranstalter der Burgfestspiele erfolgte bereits Mitte April mit der Begründung aus „terminlichen Gründen“. Welche das wohl sein können?

Auch beim Grashüpfer wird spekuliert: Als heißester Favorit galt bislang immer der Sänger Gil Ofarim. Doch immer mehr Zuschauer tippen auch auf Bürger Lars Dietrich. Genannt werden auch Moderator und Musiker Götz Alsmann, Schauspieler Tom Beck, Florian-David Fitz und Jan-Josef Liefers.

Das süße, schnuckelige Monster in pink ist der Liebling vieler Zuschauer. Heißester Favorit für das Gesicht unter der Maske ist neben Susi Kentikian auch Reality-TV-Star Evelyn Burdecki. Die diesjährige Dschungelkönigin aus „Ich bin ein Star holt mich hier raus“ reagierte auf die Gerüchtelage, in dem sie ein Video von sich im Bikini am Strand postete. Als Hashtag wählte sie für den Post #nomonster.

Bei Kudu, dem Sänger, dem wie einer afrikanischen Antilope Hörner aus dem Kopf wachsen, soll es sich um Moderator Daniel Aminati handeln. In der Sendung performte er bereits „Lose Yourself“ von Eminem und „Jump Around“ von House of Pain. Aber auch diese Namen tauchen immer wieder als Kudu-Interpret auf:Detlef D. Soost und HP Baxxter.

Evelyn Burdecki bei einer Dschungelprüfung der RTL-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Ist sie jetzt das Monster?

Foto: RTL / TVNOW / Stefan Menne

„The Masked Singer“ enthüllt: Diese Promis ließen die Maske fallen

Kann man aufgrund der Songauswahl Rückschlüsse auf die Person hinter der Maske ziehen? Der Engel wählt Woche für Woche rockige Lieder oder brachiale Interpretationen von Altbekanntem aus: Vergangenen Donnerstag lieferte er eine Version des Rammstein-Klassikers Engel, davor eine böse Version von Helene Fischers „Atemlos“. Während Top-Tipp Bülent Ceylan bekannt dafür ist, das „r“ so schön rollen zu können, wetten andere auf Moderator Jan Böhmermann oder Luke Mockridge.

Auch die bereits fünf ausgeschiedenen und enttarnten Künstler werden beim Finale am Donnerstag dabei sein. Wie der Panther alias Schlagerstar Stephanie Hertel, die trotz dem Aus bei „The Masked Singer“ in Feierlaune war, wie sie unserer Redaktion im Interview erzählte.

Oder der Schwede Marcus Schenkenberg als Eichhörnchen: Nach seinem letzten Auftritt sagte das ehemals bestbezahlteste männliche Model der Welt: „Ich meine, ich bin ohnehin kein guter Sänger und dann mit der Maske zu singen, das war wirklich schwierig“, zudem seien es unter der Maske gefühlte 100 Grad heiß gewesen. Vor Hertel und Schenkenberg waren bereits Ex-„No Angel“ Lucy Diakovska und die Schauspieler Susan Sideropoulos und Heinz Hoenig ausgeschieden.

Jetzt ist es offiziell: #TheMaskedSinger geht 2020 in die zweite Runde! 🤩🥳 Wir freuen uns jetzt schon auf neue Promis, neue Masken und ganz viel Rätselspaß - und natürlich auf die letzten beiden Shows dieser Staffel. — EndemolShine Germany (@EndemolShineGer) July 24, 2019

ProSieben kündigte bereits für das kommende Jahre eine zweite Staffel des Quotenerfolgs an. Diese soll 2020 starten.