Eine 41-Jährige und ihre Tochter gelten in München seit rund einer Woche als vermisst. Nun gibt es eine Festnahme. Die Mordkommission ermittelt.

Mögliches Gewaltverbrechen Mutter und Tochter in München vermisst: Ehemann festgenommen

München. Rund eine Woche nach dem Verschwinden einer Mutter und ihrer Tochter in München ist der Ehemann der Mutter festgenommen worden. Gegen ihn gebe es einen Haftbefehl, sagte ein Sprecher.

Auch nach der Festnahme wird weiter nach der 41-jährigen Münchnerin und ihrer 16 Jahre alten Tochter gesucht. "Es gibt keine neuen Details", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Mutter und Tochter wollten am Samstag (13. Juli) im Stadtteil Perlach in ein Einkaufszentrum, dann verlor sich ihre Spur. Sie gelten als zuverlässig.

Auch am Montag hielt die Polizei sich weiter bedeckt. Sollte es neue Erkenntnisse geben, die der Öffentlichkeit mitgeteilt werden sollen, werde es eine Pressekonferenz geben. "Danach sieht es aber im Moment nicht aus." Zuletzt hatte die Polizei aber Zeugen aufgerufen, sich zu melden, "auch wenn sie nur eine unscheinbare Feststellung gemacht haben."

Die Polizei ermittelt seit einigen Tagen wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. Es gebe entsprechende Hinweise, auf die aus taktischen Gründen aber nicht näher eingegangen werden könne, hatte ein Polizeisprecher am Freitag gesagt.

Ermittler durchsuchten die Wohnung von Mutter und Tochter, zudem sei Videomaterial aus Bus und Bahn ausgewertet worden. Speziell ausgebildete Hunde zur Personensuche seien eingesetzt worden. Nach Angaben des Sprechers gehört dies zum normalen Vorgehen der Polizei bei Vermisstenfällen.