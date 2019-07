Wetter am Wochenende: Gewitter, Regen und Hitze

Berlin.. Es wird heiß und wechselhaft. In mehreren Regionen Deutschlands drohen Schauer, Gewitter und Hitze. Schuld daran sind „abwechselnde atlantische Störungen“ und schwache Zwischenhochs, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). So sollen es am Samstag in Kiel 27 Grad und in München 31 Grad warm werden.

Es blitzt, donnert und schüttet im Westen, Osten, Süden und Norden der Republik. Tief „Theo“ bringt die feucht-warme Luft. Erst kommt es in der Nordwesthälfte, ab dem Nachmittag vereinzelt auch im Osten und Süden zu Schauern und Gewittern. „Lokal sind dann auch wieder Starkregen, Hagel und Sturmböen ein Thema“, so die Informationen des DWD. Die Temperaturen im Norden und Nordwesten erreichen bis zu 29 Grad, im restlichen Land sind es bis zu 33 Grad.

Nachdem am Sonntag im Süden und Südosten noch Schauer und einzelne Gewitter auftreten, lockern die Wolken zunehmend auf. Die Höchstwerte erreichen bis zu 30 Grad.

Nächste Woche wird es Sommer pur - bis zu 36 Grad

Von nächster Woche an ist jede Abkühlung willkommen, der Regen soll ab Montag ausbleiben. Es werden bis zu 36 Grad erwartet.

Foto: Jens Büttner / dpa

Danach steht laut DWD eine heiße Woche bevor: Bei sonnigem Wetter werden am Montag vor allem im Südwesten bis zu 33 Grad, am Dienstag bis zu 36 Grad erreicht. Nur direkt an der Küste bleibt es laut der Prognose kühler. Am Mittwoch – und wohl auch am Donnerstag – gibt es demnach viel Sonne und hohe Temperaturen. (diz/mit dpa)