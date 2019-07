Missbrauchsfall Lügde: Erstes Urteil am Mittwoch erwartet

Detmold.. Das Landgericht Detmold will am heutigen Mittwoch, gegen 17 Uhr, im Missbrauchsfall Lügde ein erstes Urteil sprechen. Ein 49-jähriger Mann aus Stade ist unter anderem wegen Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch und Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Kindern angeklagt. Der Mann aus Stade in Niedersachsen soll von 2010 bis 2011 an mindestens vier Webcam-Übertragungen beim Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz bei Lügde teilgenommen haben.

Das Landgericht Detmold hatte dieses Verfahren vom Hauptprozess gegen zwei Angeklagte abgetrennt. Die Taten des Mannes aus Stade sind laut Anklage nicht vergleichbar mit den Vorwürfen gegen die Dauercamper aus Lügde und Steinheim. Der Mann aus Stade war im Gegensatz zu den anderen beiden Männern nie auf dem Campingplatz an der Landesgrenze zu Niedersachsen, wo über Jahre mehr als 40 Kinder hundertfach sexuell missbraucht wurden. Alle drei Männer sind Deutsche.

Angeklagter legte Geständnis ab

Da der 49-Jährige ein Geständnis abgelegt hat und keine Zeugen gehört werden, hat das Landgericht nur einen Prozesstag angesetzt. Mit 17 Uhr startet der Prozess ungewöhnlich spät. Das liegt allerdings nach Angaben des Gerichts am vollen Terminkalender eines Gutachters. (dpa/jei)