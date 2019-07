USA: Mädchen stirbt, weil ihr Vater sie mit Golfball am Kopf traf

Eine Sechsjährige ist im US-Bundesstaat Utah von einem Golfball tödlich am Hinterkopf getroffen worden. (Symbolbild)

In den USA ist eine Partie Golf auf denkbar schlimmste Weise zu Ende gegangen. Ein Vater traf seine eigene Tochter am Kopf. Sie starb.

Salt Lake City.. Was für ein schreckliches Unglück: Im US-Bundesstaat Utah ist eine Sechsjährige von einem Golfball ihres Vaters getroffen und tödlich verletzt worden.

Das Mädchen saß knapp 20 Meter entfernt in einem Golfwagen, als der Ball ihren Hinterkopf traf, wie ein Polizeisprecher nach Medienberichten vom Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Die Polizei gehe von einem tragischen Unfall auf dem Golfplatz in Orem südlich von Salt Lake City am Montag aus.

Vater tötet aus Versehen eigene Tochter mit Golfball

Der Golfwagen habe weder direkt vor noch direkt hinter dem Vater gestanden, als dieser den Ball schlug, sondern seitlich von ihm. Das Mädchen sei schwer verletzt zunächst in ein örtliches Krankenhaus gebracht und dann im Hubschrauber in eine Kinderklinik geflogen worden, später jedoch gestorben.

Die Sechsjährige habe ihren Vater oft zum Golfen begleitet, sagte ihr Onkel nach Angaben der Zeitung „Deseret News“: „Sie liebte es und hat immer viel Spaß dabei gehabt.“

(dpa/cho)