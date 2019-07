Liebe im hohen Alter: 102-Jährige heiratet 100-Jährigen in USA

Berlin.. Mit dem Alter kommt für viele Menschen irgendwann auch die Einsamkeit. Mögliche Kinder aus dem Haus, der Partner vielleicht schon tot. Und neue Freunde zu finden, wird auch nicht unbedingt leichter. Eine wunderschöne Geschichte über eine neue Bekanntschaft im wirklich hohen Alter spielte sich jedoch im US-Staat Ohio ab.

Im Seniorenheim der Stadt Sylvania (knapp 19.000 Einwohner) trafen John und Phyllis Cook aufeinander. Er ein 100 Jahre alter Veteran des Zweiten Weltkriegs, sie eine 102-Jährige aus West Virgina. Sofort waren sich die beiden sympathisch – und verabredeten sich immer wieder zu Dates. Und wurden ein Paar. Dass sich so sehr liebt, dass es das mit einem Trauschein besiegelte.

Die beiden sprachen mit dem lokalen Sender WNMO-TV über ihre Beziehung und Hochzeit. Phyllis: „Um ehrlich zu sein, wir haben uns ineinander verliebt.“ Sie könne verstehen, dass manche das ein bisschen weit hergeholt finden, „aber wir haben wir uns ineinander verliebt.

100-Jähriger heiratet 102-Jährige: Im Seniorenheim haben sie zwei Wohnungen

John erklärt, die beiden würden sich super ergänzen. „Wir genießen die Zeit zusammen.“ Beide haben ihre Wohnungen behalten, er lebt in der oberen Etage, sie in der unteren der „Kingston Residence“. Die bei Facebook auch begeistert dem Paar, das zusammen 202 Jahre alt, gratuliert.

Was die beiden am liebsten in ihrer – reichhaltigen – Freizeit tun, kommentiert John gegenüber dem Fernsehsender nur indirekt – und grinsend: „Darüber sollten wir wohl lieber nicht reden.“ Phyllis wird am 8. August 103. Ihre Mutter lebte noch einmal drei Jahr länger.

Weltweit 533.000 Personen sind mindestens ein Jahrhundert alt. Warum es heute so viele Menschen über 100 gibt wie nie zuvor. Wichtig ist auch, dass das Gehirn in Schwung bleibt – so lässt sich die geistige Fitness am besten trainieren. (ses)