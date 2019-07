Flughafen Gatwick: Behinderungen durch Panne am Tower

Am Flughafen Gatwick in London gab es am Mittwochabend eine Störung im Tower.

Der Flugverkehr in Großbritannien war durch einen technischen Fehler gestört. Die Störung betraf den Tower am Flughafen London Gatwick.

London.. Am Flughafen Gatwick in London stand am Mittwochabend alles still: Der Flugverkehr wurde zeitweise komplett ausgesetzt. Auslöser für den Stopp war eine Panne im Tower, dem Kontrollturm des Flughafens.

Der Betreiber des Flughafens vermeldet die Störung über Twitter. „Wegen eines Problems mit der Flugsicherung ist der Flugverkehr zurzeit unterbrochen.“, hieß es am Abend.

Man arbeite mit den technischen Partnern daran, die Panne „so schnell wie möglich“ zu beheben. Eine Stunde später twitterte der Flughafen, die Panne beim Tower dauere noch an. „Wir entschuldigen uns und raten Passagieren, die Informationen ihrer Airline zu verfolgen.“ Gegen 19.10 Uhr Ortszeit sei der Flugbetrieb jedoch wieder angelaufen, hieß es.(dpa/ac)