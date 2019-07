Vanessa Mai in ARD-Film "Nur mit Dir zusammen" zu sehen

Vanessa Mai kann singen, tanzen und akrobatische Stunts zeigen. In einem Film will sie jetzt ihr schauspielerisches Talent beweisen.

München.. Die Sängerin Vanessa Mai ist für spektakuläre Auftritte bei Live-Shows berühmt. In einem ersten Film für die ARD kann kann sie nun zeigen, ob sie diese Performance auch auf den Bildschirm übertragen kann. Sie wird die Hauptrolle im Film „Nur mit Dir zusammen“ spielen. Neben ihr spielen bekannte Filmstars.

Für die 27-jährige Mai dürfte die Einarbeitung in den Filmstoff nach dem Buch von Judith Westermann verhältnismäßig einfach ablaufen, denn die Sängerin Vanessa Mai spielt im Film die Sängerin Juli. Im Zentrum der Handlung steht vor allem die Beziehung zum Vater der fiktiven Sängerin, der von „Tatort“-Star Axel Prahl gespielt wird. Daneben sind Elena Uhlig, Max Befort und Ferdinand Seebacher noch in dem Film zu sehen, wie das Erste mitteilte.

„Ich habe immer noch großen Respekt vor der Aufgabe, aber auch mindestens genau so großen Spaß hier am Set“, so die Darstellerin. „Die Crew ist wirklich mega, wir sind schnell zu einer großen Familie zusammengewachsen.“, wird Mai vom Sender zitiert. Die Dreharbeiten finden aktuell in Bayern statt.

Vanessa Mai spielt Sängerin, die Hit durch eine Lüge landet

Der Sender verriet bereits weitere Details zur Handlung. So landet die Sängerin Juli einen Hit mit einer Lüge. Der Song handelt vom angeblich Tod ihres Vaters, der tatsächlich zurückgezogen auf dem Land lebt. Als ihr Durchbruch als Sängerin kurz bevorsteht, erfährt Juli, dass sie schwer erkrankt ist. Nach etlichen Jahren Funkstille nimmt sie Kontakt zu ihrem Vater auf, dessen Hilfe sie jetzt braucht.

Der Film soll voraussichtlich 2020 im Ersten zu sehen sein.

Vanessa Mai ist längst nicht der erste Popstar bzw. Schlagerstar, den es ins Filmgeschäft zieht. Deutschlands wohl bekannteste Schlagersängerin, Helene Fischer, spielte 2016 im „Tatort“ mit. Sie trat als Killerin an der Seite von Til Schweiger auf. Danach gab es Kritik, jedoch nicht wegen der schauspielerischen Leistung, sondern daran, wie die ARD Helene Fischers Album promotet: durch Dauerpräsenz auf dem Bildschirm.

Vanessa Mai hatte zuletzt eine Tour verschieben müssen – neue Songs waren noch nicht fertig. Im vergangenen Jahr polarisierte sie mit ihrer neuen Freizügigkeit. (dpa/ac)