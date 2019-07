Drei Tote in einem Haus in Werther bei Bielefeld: Es sehe nicht nach einem Unfall aus, sagte ein Polizeisprecherin.

Die Leichen von drei Erwachsenen sind in einem Haus bei Bielefeld gefunden worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ermittlungen Drei Tote in Haus entdeckt – Polizei: Wohl kein Unfall

Werther.. In einem Haus in Werther bei Bielefeld sind drei Tote gefunden worden. Es handele sich um Erwachsene, sagte eine Sprecherin der Kreispolizei Gütersloh am Mittwoch. Es sehe nach ersten Erkenntnissen nicht nach einem Unfall aus.